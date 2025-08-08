Nequi anuncia suspensión temporal de su servicio en esta fecha: tome nota

La popular billetera digital y plataforma financiera Nequi, ha anunciado una suspensión temporal de su servicio. La noticia fue comunicada a través de sus canales oficiales.

La interrupción programada tiene como objetivo la realización de una "actualización y mantenimiento" en su sistema, una medida que, según la compañía, busca mejorar la experiencia y la seguridad de sus clientes.

Fecha y hora de suspensión temporal de Nequi

Según el comunicado oficial de Nequi, el servicio estará inactivo desde este lunes 11 de agosto y será solo por media hora. Es decir, entre las 2:30 a. m. y las 3:00 a. m., no se podrá ingresar a la app ni realizar operaciones financieras desde la plataforma.

Durante este periodo, los usuarios no podrán realizar ninguna operación, incluyendo el envío y la recepción de dinero, el pago de facturas, el retiro en cajeros automáticos, las recargas a celulares o cualquier otra transacción que requiera el uso de la aplicación.

Nequi ha enfatizado que esta es una medida necesaria para garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la plataforma a largo plazo.

Esta no es la primera vez que Nequi realiza un mantenimiento programado, aunque la empresa siempre ha procurado informar a sus usuarios con antelación para minimizar las molestias.

En ocasiones anteriores, estas interrupciones han sido breves y han tenido como propósito la implementación de nuevas funcionalidades o la optimización de los protocolos de seguridad.

Lo que SÍ podrá hacer mientras Nequi se actualiza