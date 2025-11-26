Nequi presenta fuerte caída este miércoles 26 de noviembre: millones de usuarios afectados

En la mañana de este miércoles 26 de noviembre, la popular billetera digital, Nequi, la cual cuenta con millones de usuarios en el país, presentó una fuerte caída que colapsó las transacciones en sus plataformas.

Miles de colombianos reportaron la falla masiva de la app, asegurando que al intentar ingresar aparecía este mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Pese a que son plataformas independientes, Bancolombia también informó que se estaban presentando algunas inconsistencias en su sistema: “Es posible que en el momento se presenten algunas inconsistencias para las transacciones con Nequi. El equipo de Nequi trabaja para solucionarlo”, se lee este miércoles.

Entre los servicios que se encuentran suspendidos, Nequi informó que desde el ingreso a la app hasta la realización de transferencias y retiros tienen interrupciones parciales y mayores.

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

Para mantenerse informado sobre el estado de los servicios y saber en tiempo real cuáles funcionalidades se encuentran operacionales, intermitentes o no disponibles, Nequi ha dispuesto un tablero de estado en su sitio web oficial.

Los usuarios pueden acceder a esta información a través del siguiente enlace oficial: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status

El tablero de Nequi clasifica sus servicios en tres estados:

Operacional: Indica que el servicio funciona con normalidad.

Intermitencia: El servicio presenta dificultades técnicas ocasionales y es posible que requiera varios intentos.

No disponible: El servicio se encuentra inhabilitado temporalmente.

En el caso de Bancolombia, la entidad actualiza la información sobre el restablecimiento de sus canales a través de sus redes sociales oficiales (principalmente X - antes Twitter) y en su página web institucional.