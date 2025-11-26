CANAL RCN
Economía

Nequi presenta fuerte caída este miércoles 26 de noviembre: millones de usuarios afectados

Millones de usuarios reportaron la fuerte caída en la mañana de este miércoles.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
10:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este miércoles 26 de noviembre, la popular billetera digital, Nequi, la cual cuenta con millones de usuarios en el país, presentó una fuerte caída que colapsó las transacciones en sus plataformas.

Miles de colombianos reportaron la falla masiva de la app, asegurando que al intentar ingresar aparecía este mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde”.

Así funciona la estrategia de Nequi para evitar estafas en diciembre
RELACIONADO

Así funciona la estrategia de Nequi para evitar estafas en diciembre

Pese a que son plataformas independientes, Bancolombia también informó que se estaban presentando algunas inconsistencias en su sistema: “Es posible que en el momento se presenten algunas inconsistencias para las transacciones con Nequi. El equipo de Nequi trabaja para solucionarlo”, se lee este miércoles.

Entre los servicios que se encuentran suspendidos, Nequi informó que desde el ingreso a la app hasta la realización de transferencias y retiros tienen interrupciones parciales y mayores.

LINK para consultar si los servicios de Nequi o Bancolombia funcionan tras fuerte caída

Para mantenerse informado sobre el estado de los servicios y saber en tiempo real cuáles funcionalidades se encuentran operacionales, intermitentes o no disponibles, Nequi ha dispuesto un tablero de estado en su sitio web oficial.

Los usuarios pueden acceder a esta información a través del siguiente enlace oficial: https://www.nequi.com.co/personas/ayuda/status

El tablero de Nequi clasifica sus servicios en tres estados:

  • Operacional: Indica que el servicio funciona con normalidad.
  • Intermitencia: El servicio presenta dificultades técnicas ocasionales y es posible que requiera varios intentos.
  • No disponible: El servicio se encuentra inhabilitado temporalmente.

En el caso de Bancolombia, la entidad actualiza la información sobre el restablecimiento de sus canales a través de sus redes sociales oficiales (principalmente X - antes Twitter) y en su página web institucional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Nuevo giro inesperado en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de noviembre de 2025: así se cotizó

Finanzas personales

Definen los cobros que tendrán residentes de conjuntos para 2026: estos serán

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 25 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Deportes Tolima

Lucas González tras ganar ante Santa Fe: "Fue una clase de cómo se puede jugar al fútbol"

El técnico de Deportes Tolima habló luego del triunfo ante Independiente Santa Fe en 'El Campín' y destacó el primer tiempo de su equipo.

Senado de la República

Alerta en el Senado por proyecto que permitiría al presidente reintegrar oficiales retirados de la Policía

La propuesta legislativa incluye un artículo que permitiría al mandatario reintegrar a oficiales destituidos o retirados de forma voluntaria.

Estados Unidos

Enviado de Trump viajará a Moscú para avanzar en posible acuerdo de paz en Ucrania

Enfermedades

Piden retirar producto para bebés que se comercializa en Colombia: alertan por grave enfermedad

Masterchef Celebrity Colombia

Valentina Taguado reaccionó tras perder la final de MasterChef Celebrity: "¿Para qué destilar tanto odio?"