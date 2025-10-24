Bancolombia informa cuáles servicios ya funcionan tras la masiva caída de este 24 de octubre

La mañana de este viernes 24 de octubre ha sido compleja para miles de usuarios de Bancolombia y Nequi, luego de que las plataformas digitales y los cajeros automáticos presentaran una caída generalizada desde la madrugada.

La entidad confirmó que la falla se originó en uno de sus servidores internos, lo que afectó la conexión con varios de sus canales.

Bancolombia actualiza su comunicado oficial

Sobre las 11:30 a. m., Bancolombia emitió un nuevo comunicado informando qué servicios ya fueron restablecidos y cuáles continúan fuera de operación.

“Ya puedes utilizar nuestros corresponsales bancarios, sucursales físicas, así como pagar con tus tarjetas débito y crédito. Nuestros cajeros y canales digitales aún no están disponibles. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio. Gracias por tu paciencia”, señaló la entidad.

Con este mensaje, el banco confirmó que las operaciones presenciales —como pagos con tarjetas y trámites en sucursales— funcionan con normalidad.

Sin embargo, los usuarios deben tener paciencia para usar los cajeros automáticos y las aplicaciones móviles, que continúan presentando intermitencias.

La falla interna y la respuesta del banco

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la interrupción no está relacionada con la caída global del servidor de Amazon registrada el lunes 20 de octubre, sino con un error interno en los servidores del banco. Desde entonces, el equipo técnico trabaja “sin descanso” para normalizar la situación.

En redes sociales, usuarios reportan que aún no pueden retirar dinero ni consultar saldos, mientras que otros indican que las tarjetas débito y crédito funcionan correctamente en datáfonos.