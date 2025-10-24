CANAL RCN
Economía

Fuerte caída de Nequi y Bancolombia este viernes 24 de octubre: ¿Qué pasa con las apps?

Miles de usuarios reportan la caída de Nequi y Bancolombia este viernes 24 de octubre de 2025. Las apps presentan fallas en transferencias, retiros y pagos; las entidades trabajan para restablecer el servicio.

Bancolombia y Nequi
Foto: Bancolombia y Nequi.

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
06:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La mañana de este viernes 24 de octubre dejó a miles de usuarios en Colombia sin acceso a dos de las plataformas digitales más usadas: Nequi y Bancolombia.

Bancolombia, Nequi, Daviplata y más apps no funcionan este 20 de octubre: ¿Qué pasó?
RELACIONADO

Bancolombia, Nequi, Daviplata y más apps no funcionan este 20 de octubre: ¿Qué pasó?

Desde primeras horas de la madrugada se reportaron múltiples fallas en las apps que impiden realizar incluso operaciones básicas como transferencias, envíos entre cuentas y pagos.

¿Qué se reporta exactamente?

Usuarios de Nequi observaron el siguiente mensaje al intentar ingresar: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com”.

Este aviso se volvió común en la aplicación, mientras que en redes sociales se multiplicaban las quejas.

Según la propia plataforma, están sin servicio los siguientes servicios: ingreso a la app, envíos a Bancolombia, envíos entre usuarios Nequi, envíos de Bancolombia a Nequi, retiros en cajeros, corresponsales, recargas, pagos por PSE, tarjeta Nequi, QR entre cuentas.

Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar
RELACIONADO

Bancolombia lanza nueva oferta de vivienda que van desde los 90 millones de pesos: así puede comprar

Por su parte, Bancolombia emitió un mensaje a sus clientes: “Estamos presentando inconvenientes en algunos de nuestros canales. Ya estamos trabajando para restablecer el servicio, por el momento puedes hacer pagos con tarjetas, ven a mensaje directo si tienes alguna duda”.

La alarma repuntó especialmente porque apenas días atrás (el lunes 20 de octubre) ambas plataformas también sufrieron fallas que fueron atribuidas a una interrupción en el proveedor en la nube Amazon Web Services (AWS).

¿Por qué ocurre este nuevo episodio y qué debe hacer el usuario?

Según reporta Bancolombia, esto no tiene nada que ver con los servidores de Amazon que se cayeron el pasado lunes 20 de octubre.

Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios para este mes de octubre: esta será la fecha
RELACIONADO

Nequi anuncia nueva suspensión de sus servicios para este mes de octubre: esta será la fecha

"Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible", explicó Bancolombia a través de sus redes sociales.

Del mismo modo manifestó que hay servicios que sí funcionan de manera normal: "Aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 23 de octubre de 2025

Colpensiones

Téngalo en cuenta: así puede ahorrar en el programa de BEPS en Colpensiones

Comercio

Nuevo carro eléctrico entra pisando fuerte en el mercado colombiano: estos son sus precios

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Capturan a hombre armado justo cuando intentaba cometer un homicidio en plena vía de Bogotá

El sospechoso, de 28 años, tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas.

Fútbol Profesional Colombiano

Histórico equipo del fútbol colombiano amenaza con cambiar de ciudad para jugar

El equipo estudia trasladarse a otra ciudad del país.

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos

México

Revelan macabro hallazgo en Guadalajara: 48 bolsas contenían restos humanos

Yina Calderón

Hermanas de Yina Calderón le habrían ofrecido apartamento a Baby Demoni