Fuerte caída de Nequi y Bancolombia este viernes 24 de octubre: ¿Qué pasa con las apps?

La mañana de este viernes 24 de octubre dejó a miles de usuarios en Colombia sin acceso a dos de las plataformas digitales más usadas: Nequi y Bancolombia.

Desde primeras horas de la madrugada se reportaron múltiples fallas en las apps que impiden realizar incluso operaciones básicas como transferencias, envíos entre cuentas y pagos.

¿Qué se reporta exactamente?

Usuarios de Nequi observaron el siguiente mensaje al intentar ingresar: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com”.

Este aviso se volvió común en la aplicación, mientras que en redes sociales se multiplicaban las quejas.

Según la propia plataforma, están sin servicio los siguientes servicios: ingreso a la app, envíos a Bancolombia, envíos entre usuarios Nequi, envíos de Bancolombia a Nequi, retiros en cajeros, corresponsales, recargas, pagos por PSE, tarjeta Nequi, QR entre cuentas.

Por su parte, Bancolombia emitió un mensaje a sus clientes: “Estamos presentando inconvenientes en algunos de nuestros canales. Ya estamos trabajando para restablecer el servicio, por el momento puedes hacer pagos con tarjetas, ven a mensaje directo si tienes alguna duda”.

La alarma repuntó especialmente porque apenas días atrás (el lunes 20 de octubre) ambas plataformas también sufrieron fallas que fueron atribuidas a una interrupción en el proveedor en la nube Amazon Web Services (AWS).

¿Por qué ocurre este nuevo episodio y qué debe hacer el usuario?

Según reporta Bancolombia, esto no tiene nada que ver con los servidores de Amazon que se cayeron el pasado lunes 20 de octubre.

"Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible", explicó Bancolombia a través de sus redes sociales.

Del mismo modo manifestó que hay servicios que sí funcionan de manera normal: "Aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros".