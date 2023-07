Golpe para los taxistas: Gobierno confirmó que no habrá tarifa diferencial para gasolina

El Ministerio de Transporte confirmó este miércoles, en una reunión con taxistas, que no habrá tarifa diferencial en el precio de la gasolina. Para compensar el aumento de los combustibles estudian alternativas como subir las tarifas de taxis y más controles a las plataformas de movilidad.

El ministro de Transporte, William Camargo, les confirmó este miércoles a los taxistas que no se les podrá congelar el precio de la gasolina.

"El tema de las tarifas diferenciadas y de los subsidios por el Ministerio de Minas, en este momento está en discusión, pero no le vemos una salida positiva", expresó en una reunión virtual sostenida con el gremio este miércoles.

Para hacer frente a esta problemática, el Gobierno buscará aumentar el valor de las tarifas de taxis e implementar una tarifa dinámica que cambie con relación a los precios de los combustibles.

"Que las autoridades locales tengan un plazo para actualizar la tarifa, mínimo con el IPC", añadió el funcionario.

Taxistas no ven suficientes las ayudas del Gobierno

Para los taxistas, las ayudas planteadas por el Gobierno no son suficientes. Por ejemplo, Óscar Villera, vocero nacional de taxistas, dijo que "el gremio no ha quedado satisfecho con el resultado de esta reunión, ya que el gobierno central sigue con el discurso de que no es posible una tarifa diferencial".

Por su parte, Julián Osorio, otro vocero nacional, expuso que "vamos a esperar la contestación formal y escrita por parte del Ministerio de Transporte para poder tomar una decisión a nivel nacional, que parece ser un inminente cese de actividades el próximo 9 de agosto".

En lo que va del Gobierno, el galón de gasolina ha aumentado más de $3.800 y se espera que siga subiendo en lo que queda del año.