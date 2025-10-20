CANAL RCN
Economía

Reconocido banco en Colombia lanza nuevas líneas de crédito para millones de clientes: así funcionará

La entidad anunció dos nuevas líneas de crédito y nuevas tarjetas para los usuarios.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
02:06 p. m.
Nu Colombia, la filial del gigante neobanco global Nubank, anunció el lanzamiento de un paquete de productos de crédito enfocado en uno de los segmentos más excluidos del país: las personas que nunca han tenido acceso al crédito formal. Con esta iniciativa, Nu busca abrirle la puerta al sistema financiero a millones de colombianos y promete transformar el panorama de la inclusión.

La noticia, confirmada por Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, y David Vélez, CEO de Nubank, donde se estima que más de 30 millones de adultos aún se encuentran fuera del circuito crediticio o dependen de préstamos informales.

Así podrán acceder a las tarjetas de crédito de este banco

La estrella de este lanzamiento es la nueva Tarjeta de Crédito "Morada Abrecaminos". Este producto está diseñado específicamente para dos grupos de colombianos:

  • Personas sin Historial Crediticio: Quienes desean empezar a construir su vida financiera de forma responsable, pero siempre han sido rechazados por la banca tradicional.
  • Personas con Historial Negativo: Aquellos que han tenido reportes en centrales de riesgo y buscan una segunda oportunidad para mejorar su puntaje.

A diferencia de una tarjeta de crédito tradicional, el cupo de la "Morada Abrecaminos" está respaldado por un depósito que el cliente realiza desde su Cuenta de Ahorros Nu.

El usuario transfiere un monto de su ahorro a un "espacio" dentro de la aplicación. Este monto se convierte automáticamente en el límite de su tarjeta de crédito. Si deposita $500.000, ese será su cupo inicial.

Al usar la tarjeta y realizar pagos puntuales, el cliente genera un historial de crédito positivo que es reportado a las centrales de riesgo. Esto funciona como un puente para, posteriormente, acceder a productos con cupo no garantizado y montos mayores.

Nuevas líneas de crédito Nu

Además de la tarjeta, Nu expandió su portafolio con dos líneas de crédito al consumo, reforzando su promesa de ser una solución integral. Estos préstamos de libre inversión también buscan facilitar el acceso al capital, todo gestionado desde la app:

  • Préstamo Ligero Nu: Diseñado para montos menores, ideales para emergencias o gastos específicos, que oscilan entre $100.000 y $5 millones de pesos.
  • Préstamo Personal Nu: Dirigido a necesidades de mayor envergadura, con montos que pueden alcanzar hasta $45 millones de pesos.

Ambas modalidades destacan por su proceso 100% digital, donde el cliente puede simular el crédito, personalizar el monto y recibir el desembolso de manera casi inmediata en su Cuenta Nu, eliminando los largos trámites presenciales.

