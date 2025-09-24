Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos

Retirar dinero en cajeros automáticos es una de las operaciones más comunes entre los colombianos, aunque muchas veces los usuarios desconocen que las entidades financieras actualizan de manera periódica los topes permitidos.

Estas restricciones buscan reforzar la seguridad de las transacciones y prevenir fraudes, además de regular el flujo de efectivo en el sistema.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, cerca del 79 % de los usuarios todavía prefiere el pago en efectivo, mientras que apenas un 15 % gestiona su dinero de manera digital. Por eso, conocer los límites de retiro resulta clave para organizar las finanzas personales.

Límites de retiro en los principales bancos

Las entidades han establecido diferentes valores máximos para retirar dinero en cajeros automáticos:

Bancolombia: hasta $2.700.000 diarios. En el caso de cuentas inscritas, el límite puede llegar a $30.000.000, mientras que para cuentas no inscritas es de $8.000.000.

Davivienda: permite retiros de hasta $8.000.000 por transacción con tarjeta.

BBVA Colombia: el tope diario es de $4.200.000, distribuidos en $2.100.000 con tarjeta y $2.100.000 sin tarjeta.

Banco Caja Social: tiene un límite de $1.900.000 diarios, ya sea en cajeros propios o de otras redes.

Banco de Bogotá: hasta $2.000.000 por día en cajeros automáticos.

Nubank Colombia: aunque no cuenta con cajeros propios, permite retiros de hasta $2.700.000 diarios en la red Mastercard.

Banco Agrario: reporta un tope de $5.000.000.

Banco AV Villas: mantiene un límite máximo de $2.000.000 por día.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

Las autoridades financieras recomiendan a los clientes planificar con anticipación sus retiros y utilizar, en lo posible, canales digitales para operaciones de mayor monto.

Además, recuerdan que nunca se deben compartir claves ni datos personales, pues los límites no eliminan la posibilidad de fraudes.

Conocer estos topes le permitirá a los usuarios organizar mejor sus transacciones y evitar contratiempos en el momento de retirar efectivo.