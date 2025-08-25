Así funciona “Modo Tranqui”, de Nu Colombia, la nueva opción contra robos y fraudes

Los fraudes digitales son uno de los dolores de cabeza más frecuentes para los usuarios financieros en Colombia.

Aunque las entidades han reforzado sus sistemas de seguridad, los delincuentes siguen ideando formas de vulnerar cuentas a través de celulares robados o conexiones poco seguras.

Frente a esta problemática, Nu Colombia presentó una nueva función llamada “Modo Tranqui”, que busca blindar las transacciones de sus clientes y darles mayor tranquilidad.

¿Qué es el Modo Tranqui y cómo funciona?

El Modo Tranqui es una herramienta de seguridad que limita las operaciones digitales cuando el celular del usuario se conecta a una red que no está catalogada como segura. Desde la app de Nu, el cliente puede registrar sus redes Wi-Fi de confianza (como la de su casa o la oficina) y definir un monto máximo de transferencias diarias.

De esta forma, si alguien intenta mover dinero por encima de ese límite desde una red desconocida, la aplicación pedirá autenticación biométrica, como el reconocimiento facial, antes de aprobar la operación.

Esto aplica para pagos con PSE, ACH o llaves Bre-B, lo que reduce el riesgo de que un delincuente acceda a la cuenta tras un robo de celular.

“El Modo Tranqui no sólo ofrece una capa más de protección, sino que empodera a nuestros clientes para que tengan el control total de su seguridad financiera”, explicó Santiago Matamoros, director de Producto de Nu Colombia.

Inspirado en Brasil y pensado para Colombia

Esta innovación se inspira en el exitoso “Modo Rua” de Nu Brasil, que ya cuenta con más de 4 millones de usuarios activos.

El Modo Tranqui puede activarse fácilmente desde el Centro de Seguridad de la app Nu, donde el usuario define sus redes seguras y el monto límite.

Con esto, situaciones cotidianas como asistir a un concierto, viajar en transporte público o simplemente olvidar el celular en un restaurante dejarán de ser un riesgo financiero.

Con esta función, Nu refuerza su promesa de ofrecer banca digital segura y personalizada, reduciendo la vulnerabilidad de los clientes frente a los fraudes más comunes.