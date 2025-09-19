CANAL RCN
Economía

Colombianos tendrán nueva billetera digital que competirá con los gigantes: confirman fecha de llegada

Conozca de que se trata esta nueva propuesta.

Nueva billetera digital
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
12:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las billeteras digitales se han consolidado como un actor principal, impulsando la inclusión financiera y transformando los hábitos de pago de millones de ciudadanos. Este crecimiento exponencial se ha dado por el avance tecnología de smartphones y una mayor confianza en las plataformas fintech.

Uno de los impactos más significativos del auge de estas herramientas es su capacidad poner a la altura el acceso a los servicios financieros. Según datos de Colombia Fintech, plataformas como Nequi, Daviplata y otras han permitido que millones de personas, tradicionalmente excluidas del sistema bancario formal, accedan por primera vez a servicios transaccionales básicos como transferencias, pagos y retiros.

“Nos estamos preparando para el lanzamiento de una billetera digital en el semestre"
RELACIONADO

“Nos estamos preparando para el lanzamiento de una billetera digital en el semestre"

El fenómeno es particularmente notable entre los jóvenes, donde el uso de billeteras digitales supera ampliamente al de los bancos tradicionales.

Recientemente, se confirmó que en Colombia habrá una nueva billetera digital, la cual busca una innovación en el mercado.

¿Cuál será la nueva billetera digital en Colombia?

De acuerdo con el diario La República, la Fiduprevisora se prepara para el lanzamiento de una nueva billetera digital, la cual será "muy intuitiva y que en esta se vea todo el portafolio" de la entidad, confirmó Magda Giraldo, presidente.

"Queremos que la billetera vaya de la mano con Fiduahorro, el cual ya lo lanzamos, para evolucionar hacia la digitalización. En octubre estaría lista la billetera. La idea es que sean ambas para que sea un proceso mucho más rápido y de corte digital", dijo.

De acuerdo con Giraldo, el lanzamiento de esta billetera se podría dar entre los meses de octubre y noviembre.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Se confirma cronograma de evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial docente 2025

Finanzas personales

Esto sucede con las deudas de una persona que se declara en insolvencia en Colombia

Subsidios

Pilar Solidario: estos son los colombianos que no requieren inscribirse para recibir bono de 230.000

Otras Noticias

Bayern Múnich

Hoffenheim vs. Bayern Múnich: ¿dónde y a qué hora ver a Luis Díaz este fin de semana?

Bayern Múnich vuelve a la acción de al Bundesliga y Luis Díaz seguramente será titular, prográmese para el encuentro.

Emmanuel Macron

Presidente Macron presentará evidencia de que su esposa nació siendo mujer, ante rumores de cambio de sexo

El abogado de los Macron manifestó que es "increíblemente perturbador" que la primera dama "tenga" que someterse a este tipo de pruebas para desmentir los rumores en su contra.

Medellín

Local de reconocido centro comercial en Medellín estaría estafando a adultos mayores: esto se sabe

Masterchef Celebrity Colombia

¿Regresa? Este eliminado sería el posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity

Turismo

La alianza que lleva vida a La Guajira: sangre y esperanza en vuelo