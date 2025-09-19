Colombianos tendrán nueva billetera digital que competirá con los gigantes: confirman fecha de llegada

Las billeteras digitales se han consolidado como un actor principal, impulsando la inclusión financiera y transformando los hábitos de pago de millones de ciudadanos. Este crecimiento exponencial se ha dado por el avance tecnología de smartphones y una mayor confianza en las plataformas fintech.

Uno de los impactos más significativos del auge de estas herramientas es su capacidad poner a la altura el acceso a los servicios financieros. Según datos de Colombia Fintech, plataformas como Nequi, Daviplata y otras han permitido que millones de personas, tradicionalmente excluidas del sistema bancario formal, accedan por primera vez a servicios transaccionales básicos como transferencias, pagos y retiros.

El fenómeno es particularmente notable entre los jóvenes, donde el uso de billeteras digitales supera ampliamente al de los bancos tradicionales.

Recientemente, se confirmó que en Colombia habrá una nueva billetera digital, la cual busca una innovación en el mercado.

¿Cuál será la nueva billetera digital en Colombia?

De acuerdo con el diario La República, la Fiduprevisora se prepara para el lanzamiento de una nueva billetera digital, la cual será "muy intuitiva y que en esta se vea todo el portafolio" de la entidad, confirmó Magda Giraldo, presidente.

"Queremos que la billetera vaya de la mano con Fiduahorro, el cual ya lo lanzamos, para evolucionar hacia la digitalización. En octubre estaría lista la billetera. La idea es que sean ambas para que sea un proceso mucho más rápido y de corte digital", dijo.

De acuerdo con Giraldo, el lanzamiento de esta billetera se podría dar entre los meses de octubre y noviembre.