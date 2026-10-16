¿Pueden los conjuntos residenciales invertir sus reservas? Esto deben revisar

Las reservas de dinero de un conjunto residencial están destinadas a responder por reparaciones, mantenimiento, emergencias y proyectos futuros. Sin embargo, mantener esos recursos disponibles no significa que deban permanecer sin generar rendimientos. Para los administradores y consejos de administración, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre rentabilidad, liquidez y seguridad financiera.

Una de las alternativas que pueden evaluar son los certificados de depósito de ahorro a término (CDAT), instrumentos que permiten depositar una suma durante un plazo determinado a cambio de unos rendimientos pactados. Antes de elegirlos, las copropiedades deben establecer qué parte de sus recursos puede permanecer inmovilizada y cuál debe estar disponible para cubrir sus obligaciones.

¿Qué deben revisar los conjuntos residenciales antes de invertir sus reservas?

El primer paso es conocer el estado financiero de la copropiedad y proyectar sus gastos. Las cuotas de administración recaudadas no representan necesariamente dinero disponible para invertir: una parte debe cubrir servicios, contratos, mantenimiento y compromisos pendientes.

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Por eso, los administradores deben identificar las necesidades de caja, revisar las obligaciones próximas y consultar las decisiones que corresponden a la asamblea o al consejo de administración, según la normativa y el reglamento de propiedad horizontal aplicables.

También es importante comparar las tasas de interés, los plazos, las condiciones de retiro anticipado y los costos asociados. Una tasa atractiva puede perder conveniencia si la comunidad necesita recuperar el dinero antes del vencimiento y las condiciones de liquidación reducen los intereses esperados.

La seguridad del depósito es otro aspecto central. Antes de entregar recursos, es necesario verificar la naturaleza de la entidad, la cobertura aplicable del seguro de depósitos y los límites y requisitos correspondientes al producto contratado.

¿Cuánto dinero tienen los conjuntos residenciales en CDAT?

Fincomercio reportó que 12 copropiedades tienen más de $1.836 millones depositados en CDAT con esa cooperativa. Según la entidad, los montos que suelen consultar los conjuntos interesados oscilan entre $50 millones y $100 millones, con plazos de 90 y 180 días, y hasta un año.

Mauricio García, director de Ahorro e Inversión de Fincomercio, explicó que la cooperativa contempla la liquidación anticipada de estos depósitos y que los rendimientos se calculan según el tiempo efectivo de permanencia y la tasa aplicable al periodo, de acuerdo con las condiciones del producto.

La cifra permite dimensionar una de las opciones que algunas copropiedades utilizan para administrar sus recursos. Sin embargo, corresponde a información reportada por la propia entidad y no representa necesariamente el comportamiento de todo el sector de propiedad horizontal en Colombia.

¿Cómo influye el entorno de las tasas de interés?

Las decisiones de ahorro también dependen de las condiciones del mercado financiero. La tasa de política monetaria del Banco de la República sirve como referencia para el entorno de las tasas de interés, pero no equivale a la rentabilidad que una entidad ofrece por un CDAT.

Por ello, los administradores deben comparar ofertas vigentes y evaluar el rendimiento esperado frente al plazo, la disponibilidad del dinero y las necesidades de la copropiedad, en lugar de tomar decisiones únicamente a partir de los movimientos de la tasa de referencia.

La prioridad es que las reservas cumplan su función. Una inversión puede contribuir a generar ingresos adicionales, pero debe responder a una planeación financiera que permita atender los gastos ordinarios y las eventualidades sin poner en riesgo los recursos comunes.