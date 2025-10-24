Nuevo incremento en la gasolina y ACPM en Colombia: así quedaron los precios por ciudad

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, confirmó un nuevo incremento en los precios de la gasolina y el diésel en todo el territorio colombiano.

La medida, oficializada mediante la Resolución 40488 del 14 de octubre de 2025, entró en vigencia este viernes 24 de octubre y forma parte de los ajustes periódicos establecidos para mantener el equilibrio del mercado de combustibles.

Según el comunicado oficial, “la presente publicación se efectúa considerando el valor del ingreso al productor o importador de la gasolina motor corriente, el del ACPM-diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles”, en cumplimiento de lo fijado por los ministerios de Hacienda y Minas y Energía.

Suben la gasolina y el diésel en las principales ciudades

El nuevo ajuste representa un aumento promedio de $100 por galón tanto para la gasolina corriente como para el diésel.

En Bogotá, por ejemplo, el galón de gasolina se ubicó en $16.393, mientras que el diésel alcanzó los $11.076. La variación se replica en las principales capitales del país con valores ligeramente diferentes.

El Ministerio precisó que los aumentos pueden no reflejarse de manera inmediata en las estaciones de servicio debido a los tiempos de distribución y rotación del combustible.

¿Por qué aumentó la gasolina en Colombia?

El vocero gremial David Jiménez señaló que las ventas de combustibles líquidos muestran una recuperación sostenida durante el año, especialmente en el ACPM (diésel) y la gasolina extra, mientras que la corriente crece de forma moderada tras varios periodos de contracción.

El Gobierno recordó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la entidad encargada de estimar los precios de referencia, incluyendo las mezclas con biocombustibles, y de garantizar la transparencia en la cadena de distribución y comercialización.

En departamentos como Nariño y zonas de frontera, los precios seguirán regulados bajo la Ley 2135 de 2021, que limita los valores máximos para proteger la competitividad local.