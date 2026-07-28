El dólar alcanzó precio no visto hace más de siete años: así abrió hoy 28 de julio de 2026

El precio del dólar en Colombia, según lo informado en la página web del Banco de la República, abrió este 28 de julio de 2026 en 3.195,00 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.205,80 pesos, alcanzando su nivel más bajo en siete años.

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De acuerdo con el registro histórico de la divisa, la última TRM similar había sido la del 25 de julio de 2019, cuando llegó a los 3.194,67 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 28 de julio de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, realizando el balance con el martes de la semana pasada (21 de julio de 2026), tuvo un decrecimiento de 56.78 pesos y el 1.74 %.

Tomando como punto de referencia la TRM de hace un mes (28 de junio de 2026), el descenso fue de 237.79 pesos, que representan un 6.91 %.

Fijándose en la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (28 de julio de 2025), el declive fue de 904.68 pesos, que representan el 22.01 %.

Mientras tanto, respecto a la primera TRM del 2026, hubo una disminución de 551.28 pesos.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 28 de julio de 2026

Las tarifas promedio que se han identificado en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes: