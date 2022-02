Potencias occidentales excluirán a bancos rusos de la plataforma Swift

Las potencias occidentales decidieron excluir a varios bancos rusos de la mensajería interbancaria Swift, clave en las transacciones internacionales, en el marco de un arsenal de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, informó este 26 de febrero el gobierno alemán.

Los bancos sancionados se verán "cortados de los flujos financieros internacionales, lo cual reducirá sustancialmente sus operaciones globales", destacó el gobierno alemán en un comunicado.

Las sanciones de Occidente para excluir a los bancos rusos del sistema global y poner trabas al banco central convierten a Rusia en un "paria" financiero con un rublo en "caída libre", aseguró este sábado 26 un alto cargo estadounidense.

"Rusia se ha convertido en un paria económico y financiero mundial", afirmó, y ahora su banco central "no puede apoyar al rublo". “Solo Putin puede decidir cuánto costo adicional está dispuesto a asumir", dijo, y añadió que un grupo de trabajo "perseguirá" a los “yates, jets, coches lujosos y casas de lujo" de los oligarcas rusos.

La Comisión Europea propondrá "paralizar los activos del banco central ruso" en la Unión Europea (UE), para que Moscú no pueda financiar con ellos la invasión de Ucrania, anunció este 26 de febrero la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Con esa medida, "se congelarán las transacciones financieras y será imposible la liquidación de los activos" rusos, explicó Von der Leyen en un video tras reunirse con dirigentes de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia.

