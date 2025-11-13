¡Ola de empleo en Colombia! Más de 190.000 ofertas laborales activas en noviembre: así puede aplicar

El mercado laboral colombiano está experimentando un notable dinamismo al cierre del año, con la sorprendente cifra de más de 190.000 ofertas de empleo activas a nivel nacional durante el mes de noviembre de 2025.

Este volumen de vacantes, registrado en las principales plataformas de intermediación y agencias de gestión de talento, consolida a este periodo como uno de los más favorables en la historia reciente para quienes buscan cambiar o conseguir su primer puesto de trabajo.

El panorama es optimista y se extiende por diversas regiones, aunque las principales áreas metropolitanas como Bogotá, Medellín y Cali concentran una parte significativa de la demanda. Expertos señalan que el crecimiento no solo es cuantitativo, sino que también revela una diversificación en los perfiles requeridos, abarcando desde el nivel técnico y operativo hasta el profesional especializado.

Estas son las áreas donde buscan empleados en Colombia

El motor de esta histórica oleada de empleos se encuentra en sectores estratégicos que han mostrado una robusta expansión a lo largo del año.

El sector de tecnología sigue liderando la intención de contratación. Se buscan de manera prioritaria Ingenieros de Datos, Desarrolladores (tanto front-end como back-end), Consultores de Tecnología y perfiles de Ciberseguridad. La transformación digital y la inversión en fintech y e-commerce impulsan salarios altamente competitivos en estas áreas.

Por otro lado, con la temporada de fin de año acercándose, las empresas de comercio al por menor, logística y servicio al cliente han disparado sus necesidades de personal.

Se requieren Asesores Comerciales, Representantes de Servicio al Cliente (especialmente bilingües), y personal operativo como Montacarguistas y Operarios de Producción para reforzar las cadenas de suministro.

Asimismo, el sector salud mantiene una demanda constante, con vacantes para Auxiliares de Enfermería, Odontólogos, Nutricionistas y otros profesionales especializados.

Adicionalmente, el sector de Finanzas y contabilidad muestra un fuerte requerimiento de Analistas Financieros, Contadores Senior y Coordinadores de Facturación, reflejando la necesidad de las empresas de optimizar sus operaciones internas en un entorno económico en constante cambio.

Los salarios de estas vacantes van desde los 2 millones de pesos, hasta más de 5 millones.