La llamativa oportunidad de negocio que se le abrió a Colombia tras importante decisión de EE. UU.

Hace algunos días, el Gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de dejar libres de arancel el 72% de las exportaciones colombianas. Para los expertos, se abre un espacio interesante en materia de negocios.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) se le ha hecho seguimiento a los alcances y repercusiones de la decisión. El decreto elimina el recargo recíproco del 10% sobre productos que nación norteamericana no produce.

EE. UU. liberó de arancel al 72% de las exportaciones colombianas

Cuando estaba el arancel del 10% entre abril y agosto, las exportaciones tuvieron un aumento del 16%. Partiendo de ello, la proyección es que sin el impuesto puede haber mayor crecimiento. Asimismo, durante los nueve meses de 2025 (hasta septiembre), las exportaciones crecieron 3.1%.

Los analistas concluyen en que se reforzará la competencia en el país, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países principales a los que se exportan productos. “Un salto de 21 puntos porcentuales en la parte de la canasta exportada protegida frente a ese recargo”, apuntan.

Sectores que pueden beneficiarse

El alcance entonces se refleja en que el 94% de la llamada canasta exportadora se verá beneficiada, específicamente en 19 sectores. De acuerdo con los expertos, un efecto es un aumento considerable en las ventas.

Algunos de los sectores que pueden sacar provecho de la coyuntura son el comercio de petróleo, oro, flores, plantas, café, no minero energéticos, frutas frescas o procesadas, hortalizas, pescados, cacao, grasas, aceites, plásticos de uso técnico, reactores, maquinaría, textiles, entre otros.

AmCham enfatiza que la apertura de oportunidades debe ir de la mano con la búsqueda de nuevos clientes, la consolidación de vínculos comerciales, buscar el valor agregado y sacarles ventaja a los competidores.

“Si el país actúa con precisión, puede convertir este alivio en más oportunidades, más inversión y más crecimiento y bienestar para los colombianos”, sostuvo la presidenta de AmCham, María Claudia Lacouture.