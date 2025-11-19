CANAL RCN
Economía Video

Proyectan miles de empleos afectados por arancel del 0% a importaciones de algodón

Las centrales obreras y las empresas no ven con buenos ojos la medida contemplada en el decreto.

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
09:26 p. m.
Un decreto que reduce a cero los aranceles para la importación de hilo de algodón y otros insumos textiles ha generado una fuerte oposición en las centrales obreras y el sector empresarial.

La medida, que elimina completamente los aranceles de importación para hilos de algodón, ha sido calificada por las centrales obreras como una amenaza directa a la industria textil colombiana. Según sus proyecciones, entre empleos directos e indirectos, más de 38.000 trabajadores estarían en riesgo de perder sus puestos laborales.

China e India afectarían la industria local

Los sindicatos sostienen que el decreto terminaría favoreciendo las importaciones provenientes principalmente de China e India, un detrimento de la producción nacional.

“Para nosotros esto constituye un acto de traición al mandato popular, a quienes apostamos al cambio y ahora vemos cómo se nos desconoce y se nos compromete nuestra estabilidad laboral”, sostuvo Luis Cardona, presidente del sindicato Sindelhato Fabricato.

Más de 30 mil empleos afectados

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también expresó su preocupación sobre las consecuencias de la iniciativa gubernamental: “El Gobierno nacional ha tomado una decisión que acabará con la industria de hilos en Colombia, desaparecerán 8.000 empleos y algunas de las compañías más representativas del sector”.

Las centrales obreras, como la CGT, proyectan cifras aún más preocupantes, estimando la pérdida de aproximadamente 30.000 empleos indirectos relacionados con la cadena de valor de la industria textil. Para las empresas del sector, la entrada de estos productos importados sin costos arancelarios implicaría necesariamente reducir su producción para mantener competitividad, poniendo en riesgo la viabilidad de las operaciones nacionales.

El decreto también tendría consecuencias significativas para los productores agrícolas de algodón en diversas regiones del país. Los departamentos de Córdoba, Cesar, Tolima. Meta y Huila verían afectada su actividad económica al reducirse la demanda nacional de materia prima para la producción de hilos.

