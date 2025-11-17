¿Otra vez sin plata en diciembre? La psicología explica por qué te pasa

Cada fin de año se repite la misma escena: cuentas en rojo, billeteras vacías y una sensación incómoda de déjà vu financiero.

Aunque solemos culpar los regalos, las cenas y las celebraciones, expertos advierten que el verdadero origen del problema puede ser mucho más profundo: nuestras creencias sobre el dinero.

Sí, más allá de cuánto ganamos o cuánto ahorramos, la mentalidad financiera está moldeando —y a veces saboteando— nuestras decisiones económicas.

El dinero no solo se administra: también se piensa y se siente

La coach financiera Nadezda Vera lo resume con claridad: “Más allá del presupuesto o el ahorro, nuestras creencias sobre el dinero determinan cómo lo ganamos, lo gastamos y lo invertimos”.

Es decir, no basta con tener una hoja de Excel o una app de finanzas personales si por dentro seguimos actuando desde el miedo o la escasez.

La psicología económica lo confirma. Un informe del Behavioural Insights Team de la OCDE señala que las decisiones financieras están fuertemente influenciadas por emociones como la ansiedad, la culpa o el deseo de gratificación inmediata.

Por eso, incluso con instrucciones claras (“ahorre”, “gaste menos”), muchas personas repiten los mismos errores año tras año.

Según Vera, “sin abordar el componente emocional, cualquier plan financiero es frágil, pues se quiebra en la primera crisis o tentación”. Diversos estudios también muestran que los sesgos cognitivos afectan el ahorro, la inversión y la capacidad de tomar decisiones estratégicas para el largo plazo.

Diciembre revela lo que creemos sobre el dinero

Las fiestas de fin de año funcionan como un “examen sorpresa” a la salud financiera de los colombianos.

Más allá de los gastos típicos, diciembre activa creencias aprendidas desde la infancia: “el dinero no alcanza”, “invertir es peligroso”, “los ricos son egoístas”. Estas ideas pueden generar culpa al cobrar, miedo a subir precios o parálisis al momento de invertir.

Vera señala que esa programación emocional se manifiesta en comportamientos como:

Culpa al cobrar o ajustar precios.

Ansiedad cuando aparece la oportunidad de invertir.

Evitar decisiones importantes posponiéndolas indefinidamente.

Tres pasos para romper el ciclo antes del próximo diciembre

La buena noticia es que sí es posible cambiar este patrón. Los expertos recomiendan trabajar en tres etapas:

Conciencia: Identificar qué frases, creencias y hábitos influyen en tus decisiones.

Reprogramación: Sustituir ideas de escasez con afirmaciones que impulsen acción y valor propio.

Acción coherente: Crear sistemas estables: débitos automáticos, políticas de precios claras, inversión mensual fija.

Porque la educación financiera sin trabajo emocional se evapora en semanas. Y si quieres que el próximo diciembre no te sorprenda sin plata, quizá el primer paso no es ahorrar… sino revisar la historia interna que sigues repitiendo sobre el dinero.