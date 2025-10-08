Millones de pensionados en Colombia recibirán pago extra en su mesada: conozca quiénes

Millones de pensionados en Colombia recibirán un pago adicional en el segundo semestre del año 2025, un beneficio que busca fortalecer el ingreso de quienes han finalizado su vida laboral activa.

Este pago, conocido como la mesada 13 o “prima navideña”, está amparado por la ley y se entrega a los jubilados del sistema público, administrado por Colpensiones, así como a los de los fondos privados.

La mesada 13 equivale a un mes completo de pensión, por lo que su valor se calcula en función de la mesada mensual que cada jubilado recibe. Por ejemplo, si un pensionado recibe una mesada de 2 millones de pesos, recibirá un pago extra por la misma cantidad.

Este beneficio es un derecho que se mantiene vigente a pesar de las discusiones sobre una posible eliminación con la reforma pensional, según ha confirmado el Gobierno.

El artículo 50 de la Ley 100 establece que la mesada 13 se entrega a los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivientes. Aunque la fecha de pago puede variar según la entidad encargada de administrar la pensión, generalmente se hace efectiva a mediados de diciembre.

Requisitos para acceder a la Mesada 13

Para poder recibir esta mesada extra, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la ley.

Estar jubilado: El beneficio se aplica tanto a quienes están pensionados en un fondo público (Colpensiones) como en un fondo privado.

Edad y semanas cotizadas: Mujeres deben tener al menos 57 años y haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas.

Sin embargo, con la reforma pensional, este requisito cambiará a partir de 2036, cuando las mujeres podrán acceder a la pensión y a la mesada 13 con un mínimo de 1.000 semanas cotizadas.