Bold lanzó nuevos servicios: competencia para Nequi, Daviplata, Nu y grandes de la banca digital

La competencia en el mundo de las fintech en Colombia suma un nuevo capítulo.

Y es que durante el Bold Day, la empresa colombiana Bold anunció que no solo seguirá apoyando a los negocios, sino que también abrirá la puerta a personas naturales con dos productos diseñados para el ahorro personal: Cuentas con Bolsillos que rinden 10% E.A. y CDTs digitales con rentabilidad del 12% E.A.

Con este movimiento, Bold entra de lleno en la llamada “guerra de las tasas”, en la que ya participan neobancos como Nequi, Daviplata, Lulo Bank o Nu Colombia, que han captado miles de usuarios con sus propuestas digitales.

Ahorro líquido y rentable con los Bolsillos de Bold

La primera novedad es la Cuenta con Bolsillos de ahorro, un producto pensado para personas que buscan manejar su dinero de forma práctica y con rendimientos diarios.

Cada bolsillo ofrece una tasa de 10% Efectivo Anual (E.A.), lo que supera ampliamente las tasas de ahorro ofrecidas por bancos tradicionales.

“Esta no es solo una guerra de tasas, lo vemos como un catalizador para la inclusión financiera en el país”, explicó José Vélez, CEO y fundador de Bold que habló en exclusiva con Noticias RCN.

Según el directivo, la meta es ofrecer a los colombianos la posibilidad de ahorrar de manera simple, sin trámites ni costos ocultos, y con la ventaja de ver crecer su dinero día a día.

CDTs digitales al 12%: la apuesta más fuerte

El segundo lanzamiento son los CDTs digitales de Bold, con una rentabilidad del 12% E.A. Estos certificados de depósito a término pueden abrirse y gestionarse desde la aplicación, sin filas ni papeleo, con la promesa de ser seguros y accesibles.

Jorge Ulloa, CPTO de la fintech, resaltó que “muchos colombianos tienen cuentas de ahorro con tasas bajas o comisiones que reducen su rentabilidad. Nuestra propuesta es clara: 10% en ahorro líquido y 12% en producto fijo, con procesos rápidos y transparentes”.

Bold se suma a la competencia de los neobancos

El ingreso de Bold al segmento de personas naturales representa un nuevo competidor en un mercado cada vez más dinámico.

La compañía apuesta por la confianza, facilidad de uso y altos rendimientos como sus principales cartas frente a jugadores como Nequi, Daviplata y Lulo Bank.

Con estas herramientas, Bold busca convertirse en un referente para los colombianos que quieren ahorrar más y mejor, aprovechando la transformación digital del sistema financiero.