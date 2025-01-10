CANAL RCN
Economía Video

Bold lanzó nuevos servicios: competencia para Nequi, Daviplata, Nu y grandes de la banca digital

Bold sacudió el mercado con nuevos servicios financieros: cuentas con Bolsillos al 10% y CDTs digitales al 12% E.A., desatando la competencia con otros neobancos en Colombia.

Sebastián Montañez

octubre 01 de 2025
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La competencia en el mundo de las fintech en Colombia suma un nuevo capítulo.

Y es que durante el Bold Day, la empresa colombiana Bold anunció que no solo seguirá apoyando a los negocios, sino que también abrirá la puerta a personas naturales con dos productos diseñados para el ahorro personal: Cuentas con Bolsillos que rinden 10% E.A. y CDTs digitales con rentabilidad del 12% E.A.

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha
RELACIONADO

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha

Con este movimiento, Bold entra de lleno en la llamada “guerra de las tasas”, en la que ya participan neobancos como Nequi, Daviplata, Lulo Bank o Nu Colombia, que han captado miles de usuarios con sus propuestas digitales.

Ahorro líquido y rentable con los Bolsillos de Bold

La primera novedad es la Cuenta con Bolsillos de ahorro, un producto pensado para personas que buscan manejar su dinero de forma práctica y con rendimientos diarios.

Cada bolsillo ofrece una tasa de 10% Efectivo Anual (E.A.), lo que supera ampliamente las tasas de ahorro ofrecidas por bancos tradicionales.

Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos
RELACIONADO

Bancos en Colombia actualizan límites de retiro en cajeros: estos son los montos

“Esta no es solo una guerra de tasas, lo vemos como un catalizador para la inclusión financiera en el país”, explicó José Vélez, CEO y fundador de Bold que habló en exclusiva con Noticias RCN.

Según el directivo, la meta es ofrecer a los colombianos la posibilidad de ahorrar de manera simple, sin trámites ni costos ocultos, y con la ventaja de ver crecer su dinero día a día.

CDTs digitales al 12%: la apuesta más fuerte

El segundo lanzamiento son los CDTs digitales de Bold, con una rentabilidad del 12% E.A. Estos certificados de depósito a término pueden abrirse y gestionarse desde la aplicación, sin filas ni papeleo, con la promesa de ser seguros y accesibles.

Bancolombia habilita tarjetas de crédito y débito para pagar transporte público en varias ciudades
RELACIONADO

Bancolombia habilita tarjetas de crédito y débito para pagar transporte público en varias ciudades

Jorge Ulloa, CPTO de la fintech, resaltó que “muchos colombianos tienen cuentas de ahorro con tasas bajas o comisiones que reducen su rentabilidad. Nuestra propuesta es clara: 10% en ahorro líquido y 12% en producto fijo, con procesos rápidos y transparentes”.

Bold se suma a la competencia de los neobancos

El ingreso de Bold al segmento de personas naturales representa un nuevo competidor en un mercado cada vez más dinámico.

La compañía apuesta por la confianza, facilidad de uso y altos rendimientos como sus principales cartas frente a jugadores como Nequi, Daviplata y Lulo Bank.

Con estas herramientas, Bold busca convertirse en un referente para los colombianos que quieren ahorrar más y mejor, aprovechando la transformación digital del sistema financiero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Colpensiones

Colpensiones enciende fuerte polémica por traslado de ahorro de estos trabajadores

Nequi

Nequi anuncia suspensión de varias de sus funciones en este inicio de octubre: esta será la fecha

Educación

Doce universidades colombianas entre las mejores de América Latina: este es el prestigioso ranking

Otras Noticias

Animales

Buscan a un hombre que decapitó con un chuchillo de caza a un león marino

Las autoridades ofrecen una recompensa de 20.000 dólares para dar con el responsable.

Selección Colombia

Una lesión cambiaría los planes de Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de octubre

Tras la clasificación al Mundial de 2026, la Selección Colombia tendrá unos amistosos de preparación y se alista una nueva convocatoria.

Armando Benedetti

Ministros del Gobierno Petro se sacaron chispas por chat: “Hablar paja”, “corrupto”, “gallito de pelea”

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que un futbolista le escribió tras su ruptura con Juan David Tejada: ¿dijo quién?

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida