Revelan los países de Latinoamérica que más trabajan en 2025: así se ubica Colombia en el listado

Durante los últimos años, Colombia se encuentra en un periodo de transformación del régimen laboral, todo esto impulsado por la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción gradual de la jornada laboral semanal.

El principal objetivo es disminuir progresivamente la jornada laboral semanal máxima de 48 a 42 horas, sin que esto implique una reducción en la remuneración salarial ni afecte los derechos adquiridos de los trabajadores.

El cronograma de reducción avanza con pasos firmes:

Julio de 2023: La jornada se redujo de 48 a 47 horas semanales.

Julio de 2024: Se alcanzó la meta de 46 horas semanales.

Julio de 2025: Se implementará una nueva reducción, pasando de 46 a 44 horas semanales.

Julio de 2026: Se concretará la meta final de 42 horas semanales.

Ahora, a pesar de la reducción progresiva, datos recientes de 2025, basados en estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indican que Colombia aún se encuentra en la parte alta de la lista de países con las jornadas laborales más largas en la región.

Países de Latinoamérica que más trabajan, así se ubica Colombia

Según las cifras analizadas, el promedio general de horas trabajadas semanalmente en Colombia se sitúa en torno a las 42,1 horas (un promedio que incluye tanto a trabajadores a tiempo completo como parcial, con contratos tradicionales e independientes), colocándolo por encima de la media de horas laborales en el mundo.

De acuerdo con los datos, los hombres trabajan en promedio 44,5 horas semanales, mientras que las mujeres lo hacen promedio en 38,6 horas semanales.

Colombia se ubica en el segundo puesto entre los países latinoamericanos con mayor jornada laboral, después de Perú.

Países como Chile han logrado un promedio de 36,9 horas semanales, lo que subraya el camino que le queda a Colombia para alinearse con las jornadas laborales más cortas de la región.

Finalmente, en el listado se muestra que Colombia se ubica en el puesto número 53 a nivel mundial de los territorios que más trabajan, seguida de Namibia, Camerún, Turkmenistán, Gabón y Costa Rica.