CANAL RCN
Economía

SENA permite certificar habilidades laborales sin estudiar: así puede hacerlo

El SENA permite certificar la experiencia laboral sin realizar cursos previos. Conozca los requisitos, sectores disponibles y cómo inscribirse en Bogotá.

SENA permite certificar habilidades laborales sin estudiar: así puede hacerlo
Foto: IA

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
08:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Quienes aprendieron un oficio trabajando podrán certificar sus conocimientos en Bogotá, sin necesidad de tomar previamente un curso. La iniciativa busca respaldar su experiencia y mejorar sus opciones de empleo.

SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido
RELACIONADO

SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

Se trata de EXPERTA – Reconocer para Incluir, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico junto al SENA y ACNUR. Está dirigida a mayores de 18 años residentes en Bogotá, incluidos migrantes, refugiados y víctimas de desplazamiento.

¿Quiénes pueden certificar su experiencia laboral con el SENA?

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales permite demostrar habilidades adquiridas mediante la práctica o el aprendizaje autónomo.

JEP revoca la libertad a alias Yako, disidente señalado por el magnicidio de Miguel Uribe
RELACIONADO

JEP revoca la libertad a alias Yako, disidente señalado por el magnicidio de Miguel Uribe

Hay 11 sectores: servicio y ventas; alimentos y gastronomía; aseo y servicios generales; cuidado, bienestar y salud; residuos y economía circular; logística y distribución; textil y confección; metalmecánica; construcción; electricidad y telecomunicaciones; y gráfica, audiovisual y cultura.

“Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico trabajamos para que la experiencia y los conocimientos de las personas se conviertan en oportunidades de empleo. Con esta alianza, avanzamos en el reconocimiento de las habilidades laborales de la población refugiada, migrante y víctima de desplazamiento, y facilitamos que sus capacidades sean valoradas por el sector productivo”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

¿Cómo inscribirse para obtener la certificación del SENA?

Los interesados deben ingresar a desarrolloeconomico.gov.co, buscar la convocatoria EXPERTA – Reconocer para Incluir, diligenciar el formulario, elegir el sector y la norma correspondiente a su experiencia y cargar el documento de identidad.

SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido
RELACIONADO

SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

Luego deben superar las evaluaciones que establezca el SENA, entre ellas pruebas de conocimientos, demostraciones prácticas y entrega de productos. La certificación depende de los resultados obtenidos.

“Esta alianza busca ampliar las oportunidades de acceso al empleo digno para las personas refugiadas y desplazadas, fortalecer su autonomía y favorecer su integración socioeconómica, al tiempo que contribuye al desarrollo y la productividad de Bogotá”, destacó Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

Cobros en efectivo y recibos a mano en el parqueadero de El Campín

Educación

Jóvenes podrán estudiar y recibir apoyos económicos en Bogotá: estos son los requisitos

Dólar

Dólar en Colombia sorprende este 28 de octubre: llegó a su nivel más bajo en semanas

Otras Noticias

Conciertos

Pitbull regresa a Colombia: ciudad, fecha y más información sobre su concierto

El cantante estadounidense anunció la fecha oficial en la que volverá al país.

Congreso de la República

Gobierno y Congreso impulsan ley antitrámites para reducir tiempos de apertura de negocios a 30 días

Uno de los principales cambios planteados en el proyecto consiste en la creación de una ventanilla única digital.

Venezuela

Delcy Rodríguez cerró con canciones y bailes un acto político en Carabobo

Junior de Barranquilla

"Quiero pedirle disculpas a todo el mundo Junior": Mauro Silveira tras confirmarse la eliminación del 'tiburón'

Enfermedades

Cáncer de mama y de cuello uterino: ¿qué exámenes debe hacerse y a qué edad?