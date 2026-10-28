SENA permite certificar habilidades laborales sin estudiar: así puede hacerlo

Quienes aprendieron un oficio trabajando podrán certificar sus conocimientos en Bogotá, sin necesidad de tomar previamente un curso. La iniciativa busca respaldar su experiencia y mejorar sus opciones de empleo.

RELACIONADO SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

Se trata de EXPERTA – Reconocer para Incluir, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico junto al SENA y ACNUR. Está dirigida a mayores de 18 años residentes en Bogotá, incluidos migrantes, refugiados y víctimas de desplazamiento.

¿Quiénes pueden certificar su experiencia laboral con el SENA?

La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales permite demostrar habilidades adquiridas mediante la práctica o el aprendizaje autónomo.

Hay 11 sectores: servicio y ventas; alimentos y gastronomía; aseo y servicios generales; cuidado, bienestar y salud; residuos y economía circular; logística y distribución; textil y confección; metalmecánica; construcción; electricidad y telecomunicaciones; y gráfica, audiovisual y cultura.

“Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico trabajamos para que la experiencia y los conocimientos de las personas se conviertan en oportunidades de empleo. Con esta alianza, avanzamos en el reconocimiento de las habilidades laborales de la población refugiada, migrante y víctima de desplazamiento, y facilitamos que sus capacidades sean valoradas por el sector productivo”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.

¿Cómo inscribirse para obtener la certificación del SENA?

Los interesados deben ingresar a desarrolloeconomico.gov.co, buscar la convocatoria EXPERTA – Reconocer para Incluir, diligenciar el formulario, elegir el sector y la norma correspondiente a su experiencia y cargar el documento de identidad.

RELACIONADO SENA abre 120 vacantes para trabajar en España con contrato indefinido

Luego deben superar las evaluaciones que establezca el SENA, entre ellas pruebas de conocimientos, demostraciones prácticas y entrega de productos. La certificación depende de los resultados obtenidos.