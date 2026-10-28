SENA permite certificar habilidades laborales sin estudiar: así puede hacerlo
El SENA permite certificar la experiencia laboral sin realizar cursos previos. Conozca los requisitos, sectores disponibles y cómo inscribirse en Bogotá.
Noticias RCN
08:08 a. m.
Quienes aprendieron un oficio trabajando podrán certificar sus conocimientos en Bogotá, sin necesidad de tomar previamente un curso. La iniciativa busca respaldar su experiencia y mejorar sus opciones de empleo.
Se trata de EXPERTA – Reconocer para Incluir, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico junto al SENA y ACNUR. Está dirigida a mayores de 18 años residentes en Bogotá, incluidos migrantes, refugiados y víctimas de desplazamiento.
¿Quiénes pueden certificar su experiencia laboral con el SENA?
La Evaluación y Certificación de Competencias Laborales permite demostrar habilidades adquiridas mediante la práctica o el aprendizaje autónomo.
Hay 11 sectores: servicio y ventas; alimentos y gastronomía; aseo y servicios generales; cuidado, bienestar y salud; residuos y economía circular; logística y distribución; textil y confección; metalmecánica; construcción; electricidad y telecomunicaciones; y gráfica, audiovisual y cultura.
“Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico trabajamos para que la experiencia y los conocimientos de las personas se conviertan en oportunidades de empleo. Con esta alianza, avanzamos en el reconocimiento de las habilidades laborales de la población refugiada, migrante y víctima de desplazamiento, y facilitamos que sus capacidades sean valoradas por el sector productivo”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico.
¿Cómo inscribirse para obtener la certificación del SENA?
Los interesados deben ingresar a desarrolloeconomico.gov.co, buscar la convocatoria EXPERTA – Reconocer para Incluir, diligenciar el formulario, elegir el sector y la norma correspondiente a su experiencia y cargar el documento de identidad.
Luego deben superar las evaluaciones que establezca el SENA, entre ellas pruebas de conocimientos, demostraciones prácticas y entrega de productos. La certificación depende de los resultados obtenidos.
“Esta alianza busca ampliar las oportunidades de acceso al empleo digno para las personas refugiadas y desplazadas, fortalecer su autonomía y favorecer su integración socioeconómica, al tiempo que contribuye al desarrollo y la productividad de Bogotá”, destacó Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.