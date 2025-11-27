CANAL RCN
Economía

Ciudadanos que tendrán pasajes gratis de TransMilenio para 2026 pese al aumento que habrá

Estos son los colombianos que tendrían pasajes gratis para el próximo año.

Foto: TransMilenio

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
06:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una de las discusiones que afecta al bolsillo de los bogotanos por estos días es el posible aumento del pasaje de TransMilenio de cara al año 2026. Desde la administración han argumentado que, pese a que la propuesta de un incremento se evalúa, aún no se ha tomado una decisión severa con respecto a ello.

De acuerdo a lo conocido, la propuesta de aumento plantea sumar 250 pesos de más, es decir, el pasaje podría quedar valiendo 3.450 pesos.

TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota
RELACIONADO

TransMiZonal que beneficia a casi dos mil usuarios tuvo importante ajuste: tome nota

El ajuste representaría una variación aproximada del 7,8 %, porcentaje que busca responder al aumento en los costos operativos que han afectado al sistema durante 2025.

Pese al aumento, bogotanos tendrían pasajes gratis

En medio de esta discusión, muchos bogotanos se preguntan si para el próximo año se mantendrán algunos beneficios que tienen dentro del sistema seguirán vigentes.

En un esfuerzo por balancear el impacto económico del alza y reducir las brechas sociales, la Administración Distrital ha enfatizado la continuidad y expansión de su esquema de pasajes gratuitos para la población vulnerable.

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá
RELACIONADO

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Este programa, enmarcado en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, beneficia actualmente a más de 1.2 millones de personas, y busca garantizar el acceso a la movilidad a quienes más lo necesitan.

Los beneficiarios del esquema de pasajes gratuitos incluyen:

  • Personas en situación de pobreza y pobreza extrema (Grupos A y B del Sisbén).
  • Personas con discapacidad.
  • Personas mayores de 62 años.

Este subsidio se materializa a través de la precarga de pasajes en la tarjeta TuLlave personalizada, con una asignación mensual que varía según el perfil socioeconómico del usuario.

La administración ha asegurado que, a pesar del aumento en la tarifa general, los beneficios para la población vulnerable no se verán afectados, buscando así desconectar la sostenibilidad financiera del sistema del bolsillo de los ciudadanos con menor capacidad de pago. La inversión anual destinada a este subsidio supera los $100.000 millones de pesos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Herramientas para que las empresas puedan cumplir con el pago de primas sin afectar su flujo de caja

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Dian

DIAN anunció aumento de controles por Black Friday y Black Days: visitarán más de 14.000 establecimientos

Otras Noticias

Ejército Nacional

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

La información que se tiene, de momento, es preliminar y está sujeta a la investigación de la Policía, que intenta esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Atlético Nacional

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

Hinchas de Atlético Nacional golpearon sin ninguna compasión a aparentes aficionados del Junior infiltrados.

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Viral

“Me gustaría pedir perdón”: Ibai tapa el baño de un hotel en Chile tras probar comida callejera

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos