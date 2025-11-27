Ciudadanos que tendrán pasajes gratis de TransMilenio para 2026 pese al aumento que habrá

Una de las discusiones que afecta al bolsillo de los bogotanos por estos días es el posible aumento del pasaje de TransMilenio de cara al año 2026. Desde la administración han argumentado que, pese a que la propuesta de un incremento se evalúa, aún no se ha tomado una decisión severa con respecto a ello.

De acuerdo a lo conocido, la propuesta de aumento plantea sumar 250 pesos de más, es decir, el pasaje podría quedar valiendo 3.450 pesos.

El ajuste representaría una variación aproximada del 7,8 %, porcentaje que busca responder al aumento en los costos operativos que han afectado al sistema durante 2025.

Pese al aumento, bogotanos tendrían pasajes gratis

En medio de esta discusión, muchos bogotanos se preguntan si para el próximo año se mantendrán algunos beneficios que tienen dentro del sistema seguirán vigentes.

En un esfuerzo por balancear el impacto económico del alza y reducir las brechas sociales, la Administración Distrital ha enfatizado la continuidad y expansión de su esquema de pasajes gratuitos para la población vulnerable.

Este programa, enmarcado en el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, beneficia actualmente a más de 1.2 millones de personas, y busca garantizar el acceso a la movilidad a quienes más lo necesitan.

Los beneficiarios del esquema de pasajes gratuitos incluyen:

Personas en situación de pobreza y pobreza extrema (Grupos A y B del Sisbén).

Personas con discapacidad.

Personas mayores de 62 años.

Este subsidio se materializa a través de la precarga de pasajes en la tarjeta TuLlave personalizada, con una asignación mensual que varía según el perfil socioeconómico del usuario.

La administración ha asegurado que, a pesar del aumento en la tarifa general, los beneficios para la población vulnerable no se verán afectados, buscando así desconectar la sostenibilidad financiera del sistema del bolsillo de los ciudadanos con menor capacidad de pago. La inversión anual destinada a este subsidio supera los $100.000 millones de pesos.