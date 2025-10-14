CANAL RCN
Los países de Europa donde ya no pondrán sellos en el pasaporte si eres colombiano

Los colombianos ya no recibirán sellos en el pasaporte al viajar a 27 países de Europa gracias al nuevo sistema digital EES y ETIAS.

Países europeos donde no volverán a sellar el pasaporte
Foto: Freepik y Migración

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
02:29 p. m.
Desde el pasado 12 de octubre de 2025, la Unión Europea dio inicio al despliegue progresivo del sistema Entry/Exit (EES), que eliminará el tradicional sello de pasaporte para ciudadanos no europeos y lo reemplazará por un registro digital biométrico.

Los viajeros deberán escanear su pasaporte y entregar huellas dactilares y una imagen facial en el primer punto de entrada al espacio Schengen.

A partir de su completa implementación el 10 de abril de 2026, se espera que los 29 países que participan en el sistema —incluyendo los 27 del espacio Schengen más Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein— dejen de emitir sellos físicos en el pasaporte.

Así las cosas, si eres colombiano y viajará a Europa, en esos países ya no te pondrán sello, pues todo el movimiento migratorio quedará registrado digitalmente.

Los 27 países donde no recibirás sello en el pasaporte colombiano

La medida alcanza a los países del espacio Schengen, donde visitantes con pasaporte colombiano y otros podrán entrar sin sello, siempre que sean estancias cortas (hasta 90 días en un periodo de 180).

Aquí está la lista de esos 27 países europeos:

Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza y República Checa.

Al pasar por cualquiera de estos países, tu entrada y salida ya no se marcará con tinta, pues esta será rastreada mediante el sistema EES, que almacena datos personales y biométricos para mejorar control migratorio y prevenir estancias irregulares.

ETIAS: el permiso digital que también llegará a Europa

Paralelamente, Europa implementará el ETIAS (European Travel Information and Authorisation System), una autorización previa obligatoria para ciudadanos de países exentos de visa —como Colombia— que planeen ingresar al espacio Schengen.

Aunque no es una visa, será un requisito de viaje, donde el viajero deberá tramitarlo online antes de llegar, y será válido por hasta tres años o hasta que expire el pasaporte.

Al combinarse, EES y ETIAS transforman por completo la experiencia migratoria europea, pues ya no habrá sellos, sino controles automatizados y autorizaciones electrónicas previas. Si eres colombiano, perderás ese símbolo tradicional del viaje —el sello en tu pasaporte— cuando visites cualquiera de esos 27 países, pero ganarás rapidez, seguridad y un sistema más moderno.

