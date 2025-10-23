Peaje cerca a Bogotá ya no deberá pagarse por orden judicial: estas son las razones

Una importante determinación judicial modificó significativamente la rutina diaria de miles de habitantes que viven en el sector de La Calera y se desplazan hacia Bogotá. Gracias a la resolución de una acción popular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la exoneración temporal del pago en el Peaje Los Patios para todos los residentes del municipio.

Este fallo histórico estableció que el gravamen existente impone una carga económica desproporcionada a la población local.

El dictamen, aunque es de primera instancia, se declaró de cumplimiento inmediato, aliviando de forma inmediata la economía de los ciudadanos; por lo tanto, el peaje cerca a Bogotá ya no deberán pagarlo quienes residen en esta área.

Peaje de La Calera tendrá un alivio para los residentes del municipio

La decisión del Tribunal, liderada por la ponencia del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, se fundamentó en la protección del derecho colectivo al uso equitativo del espacio público.

Los demandantes argumentaron con éxito que el cobro completo del peaje Perimetral de Oriente, e incluso la tarifa diferencial del 50% que existía previamente, era excesivo en comparación con las tarifas aplicadas a residentes de otros municipios aledaños a Bogotá.

El Tribunal Administrativo concluyó que la estructura de cobro representaba una afectación directa a los derechos de la comunidad de La Calera, obligándolos a asumir un costo injusto para acceder a servicios y la capital.

Este análisis comparativo fue clave para determinar que existía un desequilibrio que debía ser corregido por la vía judicial, garantizando que el acceso vial sea justo para quienes tienen su domicilio principal en el casco urbano y rural del municipio.

Habitantes de La Calera no están obligados a pagar este peaje

A pesar de tratarse de una sentencia en primera instancia, su impacto es directo: el Tribunal ordenó la ejecución inmediata de la medida de exención. Esto implica que, a partir de la notificación del fallo, los habitantes de La Calera ya no están obligados a pagar la tarifa plena del peaje Los Patios.

Aunque la concesionaria aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, la orden de cumplimiento inmediato asegura que el beneficio para los residentes no se detendrá mientras se resuelve el proceso.