Fenalco se pronuncia sobre proyecto de ley de rescate económico: puntos altos y críticas

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresó su preocupación por el proyecto de ley de rescate económico del Gobierno, especialmente por lo que denomina el ‘impuesto al tendero’, relacionado con tributos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, sostuvo que efectivamente el país afronta una crisis y que el hueco fiscal es mucho más grande de lo esperado.

Los efectos del llamado ‘impuesto al tendero’

Sin embargo, precisó que introducir ajustes en ciertos impuestos tendría afectaciones en sectores vulnerables.

“Fue una sorpresa que el impuesto al tendero, como hemos llamado a los impuestos saludables. No se hubieran eliminado, sino que antes se profundizó más”, cuestionó.

Estos tributos fueron implementados durante el gobierno anterior con un gravamen escalonado que alcanzó el 20 %, incrementando los precios de productos como gaseosas y chocolates, los cuales representan el 70 % de las ventas de las tiendas de barrio.

Los locales redujeron en los últimos cuatro años en un 25.4 % sus ventas debido a estos impuestos, de acuerdo con las cifras expuestas por Fenalco.

El IVA y el llamado a la austeridad

En cambio, Cabal valoró positivamente el IVA a productos provenientes de plataformas chinas que estaban siendo ofrecidos a bajos precios y sin aranceles. Aseguró que esta medida nivelaría la cancha con el comercio nacional y organizado.

Aunque también cuestionó el aumento del IVA del 5 % al 19 % para carros híbridos y eléctricos, considerándolo contrario a las prácticas sostenibles y expresó dudas sobre la viabilidad operativa de la devolución del IVA prometida a 35 millones de personas.

Partiendo de las inquietudes y cuestionamiento, el gremio hizo un llamado a todos los organismos del Estado, incluyendo el Congreso, la Rama Judicial, la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, para que implementen medidas de austeridad y reduzcan su burocracia.

El dirigente también advirtió sobre el impacto inflacionario y pidió prudencia en la negociación del salario mínimo, recordando que este no solamente impacta al sector privado, sino que también impacta al sector público.