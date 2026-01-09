Dan aviso a colombianos de cómo recuperar la pensión de sobreviviente si fue negada: trámites clave según la nueva reforma

La entrada en vigor del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte (Ley 2381 de 2024) reconfiguró el panorama del sistema pensional en Colombia. Si bien la reforma busca unificar la administración de las cotizaciones y prestaciones contributivas a través del pilar administrado por Colpensiones, la sustitución pensional y la pensión de sobrevivientes continúan siendo un salvavidas vital para miles de familias tras la pérdida del sostén económico del hogar.

Sin embargo, la aplicación del nuevo marco legal y la transición operativa entre entidades han incrementado las consultas sobre cómo proceder cuando una solicitud es rechazada o un beneficiario con derecho legítimo resulta excluido.

Experta y expertos en derecho laboral recuerdan que la negativa de un fondo de pensiones no constituye la última palabra. Frente a un acto administrativo o resolución que deniegue el reconocimiento de esta prestación, el afectado dispone de rutas legales concretas para apelar, revertir la decisión o evitar que los recursos sean entregados a terceros sin el debido contraste probatorio.

¿Cómo es el proceso para reclamar pensión de sobreviviente?

El proceso formal inicia con la notificación oficial emitida por la administradora de fondos. Una vez notificada la persona, se activa un plazo perentorio de 10 días hábiles para interponer los recursos de reposición y, en subsidio, apelación. En este recurso se debe controvertir de manera detallada la razón invocada para la negativa.

Las causas más habituales de exclusión suelen estar ligadas al incumplimiento de la exigencia de cinco años de convivencia mínima requeridos para cónyuges o compañeros permanentes, o a discrepancias en la acreditación de la dependencia económica en el caso de hijos estudiantes entre 18 y 25 años, padres o hermanos.

No obstante, la jurisprudencia de las Altas Cortes ha ratificado de manera constante que situaciones excepcionales —como la separación de techo por motivos de salud, laborales o económicos— no destruyen automáticamente la convivencia efectiva ni el apoyo mutuo. Por ello, fortalecer la solicitud con pruebas documentales, testimoniales, transferencias bancarias y declaraciones juramentadas resulta determinante durante esta etapa.

De igual forma, en los escenarios donde la pensión es reclamada por múltiples beneficiarios con derechos concurrentes (por ejemplo, una cónyuge y una compañera permanente), el solicitante afectado puede requerir el congelamiento o la suspensión preventiva de la cuota parte en conflicto para impedir que la mesada sea desembolsada en su totalidad a otra persona mientras el asunto se resuelve.

Tutela y demanda laboral: las alternativas judiciales

Si la vía administrativa ratifica el rechazo, el caso pasa al ámbito judicial. Cuando la exclusión de la pensión afecta de manera directa el mínimo vital y deja en situación de desamparo a sujetos de especial protección constitucional —como adultos mayores, personas en condición de discapacidad o menores de edad—, es procedente acudir a la Acción de Tutela ante un juez de la República por vulneración a derechos fundamentales.

En los demás escenarios donde exista un debate probatorio complejo, la ruta definitiva es la demanda ordinaria laboral ante un Juez Laboral del Circuito.

Mediante este proceso, el tribunal evalúa el expediente completo y, en caso de fallar a favor del demandante, no solo ordena el reconocimiento de la calidad de beneficiario, sino también el pago retroactivo de todas las mesadas dejadas de percibir desde la fecha del deceso.

*Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista*