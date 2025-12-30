Esto costará una hora y un día de trabajo con el nuevo salario mínimo en 2026

Con el anuncio del nuevo salario mínimo para 2026, millones de trabajadores en Colombia comienzan a hacer cuentas para entender cómo impactará este ajuste en sus ingresos diarios y por hora.

El incremento, oficializado por el presidente de Colombia Gustavo Petro, marca uno de los aumentos más altos de los últimos años y redefine el valor del trabajo formal en el país.

El salario mínimo legal mensual quedó fijado en $1.746.882, tras un alza del 23,7 %. A partir de esta cifra, los empleados que devengan este ingreso base podrán calcular cuánto vale cada jornada laboral y cada hora trabajada durante 2026.

¿Cuánto valdrá un día y una hora de trabajo con el salario mínimo en 2026?

Con el nuevo monto mensual, el ingreso diario de un trabajador que gana salario mínimo será de $58.229, sin incluir auxilios ni descuentos de ley. Si se distribuye ese valor por horas, teniendo en cuenta la jornada laboral ordinaria, cada hora de trabajo equivaldrá aproximadamente a $7.278.

Este ajuste representa un incremento significativo frente a 2025, cuando el valor diario rondaba los $47.450, lo que refleja una diferencia cercana a los $10.779 por día.

Para muchos trabajadores, este aumento se traduce en un mayor ingreso nominal, aunque el impacto real dependerá del comportamiento de los precios durante el próximo año.

Es importante aclarar que estas cifras corresponden únicamente al salario base. No incluyen prestaciones sociales, aportes a seguridad social ni otros conceptos que forman parte del ingreso total de un trabajador formal.

Auxilio de transporte y a quiénes aplica el aumento del salario mínimo

Si al salario diario se le suma el auxilio de transporte, el valor de una jornada laboral se incrementa de manera notable. En 2026, este subsidio equivale a cerca de $8.433 por día, lo que eleva el ingreso total diario aproximado a $66.662 para quienes tienen derecho a este beneficio.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), con corte a octubre de 2025, alrededor de 2,4 millones de personas ocupadas en Colombia devengan un salario mínimo, por lo que el ajuste tendrá un impacto directo en una parte significativa de la fuerza laboral.

Una de las preguntas recurrentes tras el anuncio es si quienes ganan más del salario mínimo recibirán automáticamente un aumento. La normativa establece que el incremento es obligatorio únicamente para quienes devengan exactamente el mínimo legal.

No obstante, en algunos sectores y empresas, los ajustes salariales pueden negociarse de manera interna o a través de convenciones colectivas.

Con este nuevo panorama, el salario mínimo de 2026 se convierte en una referencia clave para trabajadores, empleadores y analistas económicos, en un año que estará marcado por el desafío de equilibrar ingresos, empleo y costo de vida.