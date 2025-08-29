CANAL RCN
LINK para verificar si hace parte del programa Renta Básica que entregará 230.000 pesos mensuales

Las inscripciones a este programa se han venido haciendo desde el DPS.

agosto 29 de 2025
07:42 p. m.
Desde hace algunos días, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció la apertura oficial de inscripciones para el nuevo programa Renta Básica Solidaria, el cual forma parte fundamental del Pilar Solidario de la Reforma Pensional.

Este programa busca garantizar un ingreso mínimo a una población específica que se encuentra en situación de vulnerabilidad, especialmente la de los adultos mayores.

La iniciativa está dirigida a 1.4 millones de adultos mayores que, por diversas razones, no pudieron cotizar lo suficiente para obtener una pensión. El programa reemplaza y expande el antiguo programa "Colombia Mayor".

Los beneficiarios reciben un pago mensual de $230.000 pesos colombianos. Este monto representa una mejora significativa con respecto a los subsidios anteriores, buscando tener un impacto real en la calidad de vida de los adultos mayores.

LINK oficial para saber si pertenece al programa de Renta Básica Solidaria

Las inscripciones para el Pilar Solidario son completamente gratuitas y se han habilitado múltiples vías para facilitar el proceso.

Aquellos interesados pueden dirigirse de manera presencial a las gerencias regionales del DPS o a las oficinas del adulto mayor en sus respectivas localidades.

Adicionalmente, para quienes prefieren la comodidad y rapidez de los trámites en línea, la entidad ha dispuesto un enlace oficial: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433, donde se puede completar el registro de forma virtual.

Es importante destacar que los adultos mayores que ya forman parte del programa Colombia Mayor o que se encuentran en lista de espera no necesitan realizar una nueva inscripción, ya que sus datos serán migrados automáticamente al nuevo sistema.

Los criterios de elegibilidad han sido definidos para garantizar que la ayuda se focalice en la población más necesitada. El programa está dirigido a hombres mayores de 65 años y mujeres a partir de los 60.

Asimismo, incluye a personas con una discapacidad laboral superior al 50%, campesinos que han dedicado su vida a la labor agrícola, miembros de comunidades étnicas y cuidadores que no perciben ingresos. Estos parámetros reflejan una visión inclusiva y sensible a la diversidad de circunstancias que enfrentan los adultos mayores en Colombia.

Una vez que la información de los solicitantes es recolectada, el DPS procede a una minuciosa verificación de los datos. Este proceso de validación es fundamental para asegurar la transparencia y la correcta asignación de los recursos. La entidad se compromete a comunicar los resultados del proceso de selección a los interesados a través de sus canales oficiales.

