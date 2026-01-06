CANAL RCN
Economía

Restaurante con 23 años de historia en Bogotá cerró definitivamente sus puertas: así fue el anuncio

Restaurante con 23 años de historia en Bogotá cerró definitivamente sus puertas. Gostinos se despide tras dos décadas marcando la gastronomía del Caribe y Pacífico.

Restaurantes
Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 06 de 2026
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras 23 años de historia, el restaurante Gostinos anunció el cierre definitivo de sus operaciones, marcando el final de una etapa que dejó huella en la gastronomía del Pacífico y el Caribe en la capital de la República.

Corrientazos suben dos mil pesos tras aumento del salario: restaurantes temen posibles cierres
RELACIONADO

Corrientazos suben dos mil pesos tras aumento del salario: restaurantes temen posibles cierres

El anuncio se hizo oficial a través de sus redes sociales y generó reacciones de nostalgia entre clientes habituales y vecinos de los sectores donde tuvo presencia.

El establecimiento fue durante años un punto de encuentro en zonas estratégicas como La Macarena, en Bogotá, además de locales en centros comerciales de alto flujo como Centro Comercial Andino y Gran Estación.

Así fue la despedida de Gostinos

En su comunicado de despedida, Gostinos resaltó el vínculo construido con su clientela a lo largo de más de dos décadas.

DIAN cerró 47 establecimientos en Bogotá por factura electrónica, entre ellos un restaurante icónico
RELACIONADO

DIAN cerró 47 establecimientos en Bogotá por factura electrónica, entre ellos un restaurante icónico

“Hoy nos despedimos, pero con el corazón lleno de gratitud, agradecemos profundamente a nuestra distinguida clientela, quienes durante estos 23 años nos acompañaron y fueron parte de nuestra historia, disfrutando de la gastronomía del Caribe y Pacífico, compartiendo risas, alegrías, celebraciones especiales y reuniones de negocios alrededor de nuestras mesas”, señaló el restaurante.

La despedida también incluyó un reconocimiento a quienes hicieron posible el proyecto. “Hoy Gostinos cierra una maravillosa etapa y se despide dando las gracias a todos los que hicieron posible este sueño: clientes, proveedores, colaboradores y directivos”, agregó el mensaje.

El impacto del cierre en La Macarena

El cierre de su sede principal en el Pasaje Mompox representa un cambio significativo para La Macarena, un barrio históricamente reconocido por su oferta bohemia y culinaria.

¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best
RELACIONADO

¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best

Gostinos funcionó durante años como un ancla comercial, resistiendo fluctuaciones económicas y los duros desafíos que dejó la pandemia en el sector gastronómico.

Su salida deja un vacío simbólico en una zona que ha visto transformarse su panorama comercial, y reabre el debate sobre la sostenibilidad de restaurantes tradicionales en una ciudad que cambia a gran velocidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Licencia de conducción

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

Dólar

Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

Dólar

Nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy: vea los movimientos de este martes 6 de enero

Otras Noticias

Ministerio de Hacienda

1.2 billones de las pensiones y cesantías de los docentes fueron trasladados para cubrir el déficit en su sistema de salud

De momento, se sabe que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos necesarios para cubrir el faltante.

Luis Díaz

¡Le está dando la vuelta al mundo! Esta fue la jugada maradoniana que Luis Díaz hizo con el Bayern Múnich en el inicio del 2026

Luis Díaz volvió a hacer gambetas de ensueño y se sigue consolidando como uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich. Vea el video.

Venezuela

Delcy Rodríguez cambia el tono y apela a la fe ante las presiones externas

Donald Trump

Mhoni Vidente generó sorpresa con la predicción que hizo sobre Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental