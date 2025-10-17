¿Por qué Colombia es el país que más paga impuestos en tiquetes aéreos?

Colombia se posiciona como uno de los países que más impuestos cobra en tiquetes aéreos a nivel mundial, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Colombia es el país que más paga impuestos en tiquetes aéreos

Esta situación ha generado preocupación entre expertos y usuarios del sector aéreo, quienes advierten sobre las consecuencias en la accesibilidad y el flujo de pasajeros.

Del precio total de un tiquete aéreo en Colombia, el 51,5% corresponde a impuestos que van directamente al Estado, mientras que solo el 48,5% restante es percibido por la aerolínea.

Estas cifras superan significativamente los promedios regionales y globales. En Latinoamérica, el promedio de impuestos es del 44%, mientras que a nivel mundial se sitúa en un 27%.

La carga impositiva en los tiquetes aéreos colombianos ha tenido un impacto directo en el número de viajeros domésticos.

Según las cifras presentadas, en lo que va de 2025, se ha registrado una disminución del 3,8% en el flujo de pasajeros nacionales. Los expertos atribuyen esta caída, en parte, a los elevados costos de los tiquetes.

Para ilustrar la situación, si un pasajero compra un tiquete por 100.000 pesos colombianos para cualquier destino dentro del país, 51.500 pesos corresponden a impuestos, dejando solo 48.500 pesos para la aerolínea.

“Colombia está por encima del promedio regional del impacto de los costos e impuestos en un tiquete aéreo”, aseguró Paula Bernal, country manager de IATA Colombia.

Los especialistas argumentan que es crucial no seguir incrementando los esquemas tributarios en este servicio, considerado como público y esencial.

Además, enfatizan en la importancia de cuidar la accesibilidad del servicio y garantizar que usuarios de diversos niveles de ingresos puedan acceder al transporte aéreo.

¿Precio de los tiquetes aéreos podría aumentar?

“Si como país queremos tiquetes más económicos para que más personas puedan seguir viajando, teniendo en cuenta las restricciones que tenemos en otros modos de transporte y teniendo en cuenta la necesidad que tenemos como colombianos de viajar por avión, pues tenemos que abordar esta discusión entre todos. No podemos seguir incrementando los esquemas tributarios de este servicio, que es un servicio público esencial, porque tenemos que cuidar la accesibilidad del servicio y la posibilidad que todos nuestros usuarios con mejores o menores ingresos puedan acceder al servicio”, añadió Bernal.

Adicionalmente, la IATA advierte que, si se aprueba la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno, el precio de los tiquetes aéreos en Colombia podría aumentar aún más.

Esto se debe a la intención de duplicar el impuesto al carbono en el país, lo que añadiría una carga adicional al ya elevado costo de volar.