Aerolínea colombiana ofrece vuelos nacionales por menos de $90.000: es por tiempo limitado

Con el objetivo de incentivar el turismo y facilitar los viajes dentro y fuera del país, la aerolínea Wingo, filial de Copa Holdings, anunció una nueva edición de su campaña “Wingo Sale”, con tiquetes desde $89.999 por trayecto a destinos nacionales y desde USD 105 a destinos internacionales, con tasas e impuestos incluidos.

RELACIONADO Aerolínea que opera en Colombia anunció cambios en el equipaje de mano desde octubre

La promoción estará disponible del 16 al 20 de octubre de 2025, a través de la página oficial wingo.com, y aplicará para volar entre octubre de 2025 y junio de 2026, excepto en temporadas altas, festivos o fechas de alta demanda.

Vuelos nacionales desde $89.999 por trayecto

Entre las rutas nacionales en promoción se destacan los vuelos desde Bogotá hacia Cali y Medellín, así como desde Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Adicionalmente, quienes deseen disfrutar del Caribe colombiano podrán acceder a precios especiales desde Cartagena y Barranquilla hacia San Andrés, con tarifas que también hacen parte del “Wingo Sale”.

“Queremos que más personas vivan la experiencia Wingo y puedan descubrir Colombia con tarifas accesibles y flexibles”, destacó la aerolínea en su comunicado oficial.

Destinos internacionales desde USD 105

Los viajeros internacionales también podrán aprovechar la campaña con tarifas desde USD 105 por trayecto, disponibles para volar desde Bogotá hacia Aruba, Curazao, La Habana, Ciudad de Guatemala y Panamá.

Desde Medellín, las rutas con descuento incluyen Curazao, Panamá y Punta Cana, todas con impuestos incluidos.

En cada vuelo hay disponibles entre 30 y 200 sillas sujetas a disponibilidad. Los interesados podrán consultar los términos y condiciones completos de la promoción en el portal wingo.com.