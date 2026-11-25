Con la llegada del Black Friday y las jornadas de descuentos que se extienden durante toda la semana, miles de consumidores aprovechan para adquirir productos de tecnología, moda y accesorios a precios reducidos. Sin embargo, detrás de las aparentes ofertas también crece el riesgo de adquirir artículos falsificados o caer en compras impulsivas motivadas por estrategias de mercadeo.

De acuerdo con un informe elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, publicado en 2025 con base en registros aduaneros de 2020 y 2021, algunas categorías concentran la mayor cantidad de incautaciones de productos falsificados a nivel internacional.

Entre los sectores más afectados figuran los relojes, ubicados en el quinto lugar; los equipos electrónicos, en el cuarto puesto; los artículos de cuero y bolsos, en la tercera posición; el calzado, en el segundo lugar; y las prendas de vestir, que encabezan la lista de productos más falsificados.

Los expertos recomiendan desconfiar de descuentos excesivos en artículos de marcas reconocidas, especialmente cuando los precios se encuentran muy por debajo de los valores habituales del mercado. También sugieren verificar la autenticidad de los materiales, la procedencia del producto y la reputación del vendedor antes de realizar una compra.

Las categorías más vulnerables a las falsificaciones

Los productos de moda continúan siendo los más afectados por la comercialización de copias ilegales. Las prendas de vestir ocupan el primer lugar entre las mercancías falsificadas detectadas por las autoridades aduaneras, seguidas por el calzado, los bolsos y otros artículos de cuero.

La situación cobra especial relevancia durante temporadas de descuentos masivos como el Black Friday, cuando los consumidores suelen sentirse atraídos por promociones llamativas. Especialistas advierten que algunos comercios pueden presentar rebajas aparentemente significativas sobre precios previamente inflados o vender productos de baja calidad como si fueran originales.

Además, la creciente oferta de artículos importados de bajo costo que posteriormente son revendidos con amplios márgenes de ganancia ha encendido las alertas sobre prácticas comerciales que pueden inducir a error a los compradores.

El consumo emocional detrás de las ofertas

Más allá del riesgo de adquirir falsificaciones, psicólogos también llaman la atención sobre los factores emocionales que influyen en las decisiones de compra.

Las psicólogas Alexandra Álvarez y Stephanie Lingue, autoras del libro El precio invisible: marcas, consumo y la huella humana, sostienen que muchas decisiones de consumo no responden únicamente a necesidades reales, sino al deseo de pertenecer a determinados grupos sociales, construir una identidad o seguir tendencias impulsadas por la publicidad.

Según las autoras, estos comportamientos se aprenden desde la infancia y son reforzados constantemente por las estrategias de mercadeo de las marcas, que moldean las percepciones sobre lo que se considera deseable o necesario.

Frente a este panorama, proponen adoptar hábitos de compra más conscientes, preguntándose antes de adquirir un producto si realmente se necesita, si tendrá un uso frecuente y cuál será su impacto ambiental y social. La recomendación es sencilla: evitar las compras automáticas y tomar decisiones informadas que permitan aprovechar las ofertas sin comprometer el presupuesto ni caer en engaños.