¿Por qué suben las tarifas del pasaje en el sistema de transporte masivo?

Luego de conocerse el monto del salario mínimo en Colombia para 2023, casi en simultáneo, Asocapitales anunció el aumento de las tarifas del transporte público. El costo de los pasajes en las principales ciudades del país subiría más de $300 respecto al 2021.

Aunque Gustavo Petro mostró su negativa ante las nuevas tarifas que propone Asocapitales, es un planteamiento que hacen directamente las ciudades y los municipios, de acuerdo con las necesidades de los diferentes sistemas de transporte que hay en el país. De acuerdo con Fernando Rojas, experto en Movilidad, el presidente puede reducir significativamente las tarifas del pasaje, incluyendo el transporte público dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente, al menos el 25% de los ingresos de los colombianos se quedan en el pago del servicio del transporte público. Es un porcentaje sumamente alto respecto a las demás obligaciones que debe pagar un ciudadano del común.

Rojas explicó que uno de los componentes fundamentales para la definición de la tarifa está determinado por la variación de lo que vale pagarle a los conductores, hacerle mantenimiento a los buses, las llantas, los repuestos, el aceite y el combustible; es decir, un cúmulo de elementos que hacen parte como del paquete general del cálculo para establecer el valor del pasaje.

Para esto existe un valor de funcionamiento de la prestación del servicio que es alto frente a una tarifa que también es alta para la gente y una capacidad de pago reducida para los colombianos.

Es importante tener claro que “hay dos tarifas para el transporte público. Una es la tarifa técnica que es lo que vale prestar el servicio y la otra es la tarifa del usuario que es lo que pagamos por montarnos en un bus de transporte público. Generalmente, la primera es más alta que la segunda y esa diferencia la termina cubriendo el Gobierno de una ciudad”, razón por la que cada vez se elevan más los costos de los pasajes.

Razón por la que aumenta tanto el pasaje en Colombia

Los gobiernos de cada ciudad tienen la potestad de definir finalmente en cuanto quedará la tarifa del transporte público. En este caso, para 2023, Asocapitales dio una sugerencia de cuánto debería subir en representación de las principales ciudades de Colombia.

Sin embargo, hay un argumento del presidente en el que indica que si no sube el diésel no tiene debe el pasaje. Sobre este punto en particular, el experto en Movilidad explicó que cuando se financia un sistema de transporte como Transmilenio hay una parte que paga la Nación y otra que paga el Distrito.

El Gobierno Nacional habría tomado la decisión desde hace muchos años de no financiar unos elementos fundamentales para la prestación del servicio como sí lo hace en el Metro. Hoy nosotros los ciudadanos tenemos que pagar vía tarifa, la compra y chatarrización de los buses viejos y la compra de los buses nuevos, la construcción de los patios y la compra de los equipos tecnológicos.

“El Gobierno Nacional lo cubre en los sistemas férreos y no en los sistemas de buses, eso termina representando hasta el 40% de lo que se paga por una tarifa. Se necesita que el Gobierno Nacional ayude a que en el Plan Nacional de Desarrollo estén los recursos necesarios para poder financiar todo lo que sea innecesario para prestar el servicio y que los usuarios terminen pagando únicamente por la prestación del servicio, es decir, por subirse al bus”.

El servicio de transporte público no solo ha venido decayendo por las condiciones de estructura y tiempo, sino también porque las altas tarifas han empujado a la gente a comprar el carro, la moto o la bicicleta, eso también genera un aumento en el costo del pasaje.

“Si la tarifa de Transmilenio costara $3.000, alrededor de $1.200 podría reducir el Gobierno Nacional si ayuda a pagar esa plata que se necesita para el mantenimiento del servicio como lo hace con el sistema férreo. Es decir que, estamos hablando de $1.800 que es una plata que está al alcance de muchas personas que se mueven en transporte público”.

¿Alcanza el auxilio de transporte para los nuevos precios del pasaje?

Tomando como referencia el dinero disponible que debe tener diariamente cada trabajador de ir al trabajo y regresar a su hogar, se hizo el cálculo en base a los 30 días del mes, pues muchas personas trabajan también los fines de semana y festivos sin días compensatorios. Al mismo tiempo se comparó con los $140.606 que aprobó el Gobierno Nacional como auxilio de transporte.

Tomando en cuenta el caso de Bogotá y el aumento en el sistema de transporte masivo Transmilenio se pudo establecer lo siguiente:

Para viajar 30 días al mes, en trayecto de ida y vuelta, diariamente se deben pagar en Transmilenio $5.784, lo que quiere decir que se necesitan $178.920 para cubrir el servicio, es decir que el auxilio de transporte está $38.314 por debajo de lo que se necesita para ir un mes al trabajo. En el caso del Sitp, para transportarse un mes, en trayecto de ida y vuelta, diariamente un trabajador deben pagar $5.512, lo que quiere decir que se necesitan $165.360 para cubrir el servicio, es decir que el auxilio de transporte está $24.754 por debajo del dinero que se requiere para ir a laborar durante 30 días.

Tarifas de los pasajes en otras ciudades