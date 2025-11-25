CANAL RCN
Economía

La Universidad Distrital tiene nuevo rector: ¿Quién es José Andelfo Lizcano Caro?

La Universidad Distrital presentó a su nuevo rector: trayectoria, formación y retos de José Andelfo Lizcano Caro.

Universidad Distrital tiene nuevo rector José Andelfo Lizcano Caro
Foto: Laud Estéreo.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
06:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La designación del nuevo rector de la Universidad Distrital, José Andelfo Lizcano Caro, marca el comienzo de un ciclo institucional que promete continuidad académica, fortalecimiento de la investigación y ajustes administrativos orientados a modernizar la gestión universitaria.

¿Qué esperan los jóvenes de la educación en Colombia?: encuesta revela su percepción y necesidades actuales
RELACIONADO

¿Qué esperan los jóvenes de la educación en Colombia?: encuesta revela su percepción y necesidades actuales

Su elección fue oficializada por el Consejo Superior Universitario, que lo nombró para liderar la institución del 1 diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2029.

¿Quién es José Andelfo Lizcano Caro? Trayectoria y formación

Lizcano Caro es un académico con una relación cercana a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde no solo obtuvo su título como ingeniero catastral y geodesta en 1993, sino que también ha desarrollado buena parte de su carrera docente e investigativa.

Su formación incluye una maestría en Planeación Urbana y Rural de la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Medios de Comunicación de la Universidad de los Andes.

En 2018 alcanzó el grado de doctor en Ingeniería, con énfasis en Ciencias de la Información y el Conocimiento, distinción que obtuvo con honores Magna Cum Laude a su tesis.

Calendario escolar de 2026: Ministerio de Educación publicó fechas clave y requisitos
RELACIONADO

Calendario escolar de 2026: Ministerio de Educación publicó fechas clave y requisitos

Su trayectoria profesional ha estado marcada por la docencia, la investigación y la dirección académica.

Es profesor titular en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, líder del grupo de investigación SERVIPÚBLICOS, reconocido por sus aportes en regulación económica, estratificación y gestión ambiental.

Además, es director de la revista científica Tecnogestión: una Mirada al Ambiente.

También, ha asumido responsabilidades curriculares en programas de formación ambiental y ha trabajado en áreas de acueducto, alcantarillado y regulación de servicios públicos.

¿Cuáles serán los retos del nuevo rector de la Universidad Distrital?

El nuevo rector de la Universidad Distrital llega con una agenda que, según su trayectoria, apunta a fortalecer la sostenibilidad ambiental, modernizar procesos administrativos y consolidar la investigación científica.

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas en educación superior y técnica: así puede aplicar
RELACIONADO

Alcaldía de Bogotá anuncia más de 9.000 becas en educación superior y técnica: así puede aplicar

Según el Plan de Gobierno, cuenta con ocho ejes que orientarán su administración, entre ellos, la defensa de la autonomía universitaria, el fortalecimiento de la integridad institucional y una articulación más efectiva con los órganos de gobierno.

En su propuesta también enfatiza la participación activa de la comunidad académica, una rectoría de puertas abiertas, mayor incidencia ante entidades públicas y el impulso de una cultura institucional sólida que consolide la identidad de la Universidad Distrital en los próximos años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sena

Así puede trabajar como instructor en el SENA: requisitos, salario y fechas de inscripción

Tiquetes aéreos

Aerolínea lanzó BLACK SMART con tarifas desde $49.300 para viajar desde diciembre hasta agosto de 2026

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 25 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Otras Noticias

Artistas

Dua Lipa en Bogotá: estas son las rutas que habilitó TransMilenio

Dua Lipa llega a Bogotá con su gira 'Radical Optimism Tour' para cautivar a todos sus fanáticos.

OEA

OEA pide moderación a EE. UU. y Venezuela ante tensión por despliegue militar en el Caribe

El jefe de la OEA subrayó que la lucha contra el crimen organizado debe realizarse conforme al derecho internacional.

Policía Nacional

Capturan en flagrancia a docente señalado de tener conductas de carácter sexual en actividad escolar

Cuidado personal

Estudio sugiere que la adolescencia dura hasta los 32 años: ¿cuáles son las etapas del cerebro?

Hernán Torres

Hernán Torres no recibió bien la llegada de Ariel Michaloutsos: primer choque en el 'embajador'