La Universidad Distrital tiene nuevo rector: ¿Quién es José Andelfo Lizcano Caro?

La designación del nuevo rector de la Universidad Distrital, José Andelfo Lizcano Caro, marca el comienzo de un ciclo institucional que promete continuidad académica, fortalecimiento de la investigación y ajustes administrativos orientados a modernizar la gestión universitaria.

Su elección fue oficializada por el Consejo Superior Universitario, que lo nombró para liderar la institución del 1 diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2029.

¿Quién es José Andelfo Lizcano Caro? Trayectoria y formación

Lizcano Caro es un académico con una relación cercana a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde no solo obtuvo su título como ingeniero catastral y geodesta en 1993, sino que también ha desarrollado buena parte de su carrera docente e investigativa.

Su formación incluye una maestría en Planeación Urbana y Rural de la Pontificia Universidad Javeriana y una especialización en Medios de Comunicación de la Universidad de los Andes.

En 2018 alcanzó el grado de doctor en Ingeniería, con énfasis en Ciencias de la Información y el Conocimiento, distinción que obtuvo con honores Magna Cum Laude a su tesis.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por la docencia, la investigación y la dirección académica.

Es profesor titular en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, líder del grupo de investigación SERVIPÚBLICOS, reconocido por sus aportes en regulación económica, estratificación y gestión ambiental.

Además, es director de la revista científica Tecnogestión: una Mirada al Ambiente.

También, ha asumido responsabilidades curriculares en programas de formación ambiental y ha trabajado en áreas de acueducto, alcantarillado y regulación de servicios públicos.

¿Cuáles serán los retos del nuevo rector de la Universidad Distrital?

El nuevo rector de la Universidad Distrital llega con una agenda que, según su trayectoria, apunta a fortalecer la sostenibilidad ambiental, modernizar procesos administrativos y consolidar la investigación científica.

Según el Plan de Gobierno, cuenta con ocho ejes que orientarán su administración, entre ellos, la defensa de la autonomía universitaria, el fortalecimiento de la integridad institucional y una articulación más efectiva con los órganos de gobierno.

En su propuesta también enfatiza la participación activa de la comunidad académica, una rectoría de puertas abiertas, mayor incidencia ante entidades públicas y el impulso de una cultura institucional sólida que consolide la identidad de la Universidad Distrital en los próximos años.