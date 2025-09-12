¿Qué ha pasado con las negociaciones del salario mínimo?: esta es la propuesta planteada

En el Ministerio de Trabajo continúa una de las negociaciones más sensibles del final de año: la concertación del salario mínimo que regirá el próximo periodo.

RELACIONADO Responsables del atentado a peaje de Antioquia habían dejado un parlante con un mensaje de advertencia

Desde muy temprano, los representantes del Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras llegaron al edificio para avanzar en la definición del incremento, un proceso que cada diciembre concentra la atención por su impacto directo en millones de trabajadores.

¿En qué va la concertación del salario mínimo para 2026?

La jornada arrancó a las 8:00 de la mañana, cuando se instalaron formalmente las mesas de trabajo. Los convocados esperaban que hoy se conocieran las primeras propuestas de incremento, tanto de los sindicatos como de los gremios.

Sin embargo, con el paso de las horas, ninguna de las partes entregó aún los porcentajes que defenderá en la concertación.

El día comenzó con la exposición del DANE, que presentó el comportamiento de la inflación, uno de los insumos principales para definir el ajuste salarial.

Luego, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional abordaron el panorama económico general y los elementos que, desde el Gobierno, deben tenerse en cuenta en la discusión. Por su parte, el Banco de la República reveló su proyección de inflación, dato crucial en el cálculo que se realizará para determinar el incremento final.

¿Cuál es la propuesta para el salario mínimo de 2026?

Hacia el mediodía, y antes del receso, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, resumió lo que había ocurrido hasta ese momento y anticipó lo que viene en la mesa:

Las centrales habían planteado un incremento como propuesta de dos dígitos respecto al incremento del año anterior. Vamos a ver qué propuesta en concreto traen de manera definitiva después de este receso que hemos tenido. Estamos a la espera de que eso ocurra mañana de hoy. Así que hoy tendrán noticias de la propuesta porcentual de incremento de los trabajadores.

La declaración del ministro confirmó que la cifra que presenten las centrales se moverá en el rango de los dos dígitos, convirtiéndose en el eje del debate.

Mientras tanto, los gremios empresariales aún no revelan su planteamiento, y el Gobierno se mantiene en condición de mediador entre ambas posiciones.