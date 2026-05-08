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Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 8 de mayo, y alcanzó máximo de más de un mes

El dólar en Colombia cerró este 8 de mayo de 2026 con una importante subida frente a la TRM y alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

Dólar en Colombia cerró al alza hoy, 8 de mayo, y alcanzó máximo de más de un mes
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
02:50 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a moverse al alza este viernes 8 de mayo de 2026 y cerró la jornada con una cotización de $3.747,53, cifra que representó un incremento de $18,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.729,27.

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La moneda estadounidense terminó así en su nivel más alto desde el pasado 10 de marzo, en medio de una jornada marcada por alta volatilidad y fuerte movimiento en el mercado cambiario.

Durante el día, la divisa registró un precio mínimo de $3.716,01 y alcanzó un máximo de $3.774. Además, se realizaron cerca de 1.200 transacciones por un monto total de US$1.293 millones, reflejando una intensa actividad en el mercado colombiano.

El dólar sigue tomando fuerza en Colombia

La cotización del dólar mostró un avance de 22,83 pesos frente al cierre anterior, equivalente a un aumento del 0,62%. Aunque el incremento no fue abrupto, sí confirmó la tendencia alcista que ha venido presentando la moneda estadounidense durante los últimos días.

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En comparación con la semana pasada, el dólar aumentó 91,76 pesos, lo que representa una subida del 2,52%. Frente al mes anterior, el incremento fue del 1,39%, es decir, 51,08 pesos más.

Sin embargo, al revisar el comportamiento anual, la divisa todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados a comienzos de 2026. Desde enero, el dólar ha bajado 27,81 pesos, equivalente a una caída del 0,74%.

Así se comporta frente al año pasado

Uno de los datos que más llama la atención es la diferencia frente al mismo periodo de 2025. Según los registros del mercado, el dólar cayó 577,52 pesos en comparación con el 8 de mayo del año pasado, lo que representa una reducción del 13,41%.

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Analistas del sector financiero han señalado que factores internacionales, como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados emergentes, siguen influyendo en la cotización de la moneda extranjera en Colombia.

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