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Dólar en Colombia arrancó la semana con sorpresivo movimiento: así se cotiza este 11 de mayo

El dólar en Colombia abrió este lunes 11 de mayo de 2026 con movimientos frente a la TRM. Conozca cómo inició la jornada y cuál es el precio oficial de la divisa.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 11 de 2026
09:17 a. m.
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El dólar inició la jornada de este lunes 11 de mayo de 2026 con leves movimientos en el mercado colombiano.

La moneda estadounidense abrió en $3.735, cifra que representó una caída de $12,1 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada para hoy en $3.747,10.

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Durante las primeras horas de negociación, la divisa registró un precio mínimo de $3.716,01 y alcanzó un máximo de $3.774. Además, el mercado reportó cerca de 1.200 transacciones por un monto superior a US$1.293 millones, reflejando una jornada activa para los inversionistas y operadores cambiarios.

Así se movió el dólar en Colombia este 11 de mayo

Aunque el dólar mostró variaciones durante la apertura, la TRM oficial para este lunes se mantuvo estable frente al día anterior. Sin embargo, al revisar el comportamiento de las últimas semanas, sí se observan cambios importantes.

Por ejemplo, frente al mismo día de la semana pasada, la divisa aumentó un 3,01%, lo que equivale a una subida de $109,59. Asimismo, comparado con el mismo día del mes anterior, el incremento fue de 3,18%, es decir, $115,61 más.

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Pese a esos aumentos recientes, el dólar continúa mostrando una reducción frente a otros periodos más largos. Desde el inicio de 2026, la moneda ha bajado un 0,27%, mientras que frente al mismo día del año pasado la caída alcanza el 11,61%, equivalente a $492,13 menos.

¿Por qué el dólar sigue generando expectativa en Colombia?

El comportamiento del dólar continúa siendo uno de los temas económicos más consultados por los colombianos, especialmente por quienes realizan compras internacionales, tienen créditos en moneda extranjera o planean viajes fuera del país.

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Expertos señalan que factores como las decisiones económicas en Estados Unidos, el precio internacional del petróleo y el panorama político internacional siguen impactando directamente el valor de la divisa en Colombia.

Por ahora, el mercado cambiario mantiene la atención puesta en los próximos movimientos económicos globales que podrían influir en el precio del dólar durante las siguientes semanas.

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