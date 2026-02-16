Cursos gratuitos en Colombia en formación digital: así puede inscribirse en SocialTech

La brecha digital sigue siendo uno de los grandes retos del país, pero iniciativas como SocialTech buscan cerrar esa distancia con educación accesible y alineada con el mercado laboral.

Este programa, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en alianza con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, abrió una oferta académica gratuita que ya beneficia a miles de colombianos.

RELACIONADO Estas son las carreras académicas que están dominando 2026 en Colombia

Con 71.576 ciudadanos matriculados, SocialTech se consolida como una de las estrategias más ambiciosas de formación digital gratuita en Colombia.

Las cifras reflejan no solo el alcance del programa, sino también su impacto real: 54.409 personas avanzan activamente en su proceso de aprendizaje y 3.881 están próximas a certificarse en áreas clave del ecosistema digital, un indicador de permanencia poco común en programas masivos de educación virtual.

La propuesta está diseñada para responder a las nuevas dinámicas del empleo y el emprendimiento digital.

Jóvenes, emprendedores, creadores de contenido y trabajadores independientes encuentran en SocialTech una oportunidad para fortalecer su perfil profesional, mejorar sus ingresos o iniciar proyectos propios sin costo alguno.

¿Qué es SocialTech y por qué es clave en la formación digital?

SocialTech es una iniciativa de formación digital gratuita en Colombia que busca desarrollar habilidades prácticas y aplicables en el entorno digital actual.

A diferencia de otros programas, su enfoque no es únicamente teórico: combina contenidos asincrónicos, clases en vivo y espacios de interacción con expertos del sector.

La oferta académica se concentra en cinco áreas estratégicas, altamente demandadas por el mercado laboral:

Marketing Digital

Monetización de Redes Sociales

Psicología del Consumidor

Análisis y Optimización de Contenido

Monetización Avanzada Multiplataforma

En esta formación, los participantes puedan aplicar lo aprendido en proyectos reales, campañas digitales, emprendimientos o estrategias de generación de ingresos en plataformas digitales.

Esta metodología flexible permite estudiar desde cualquier región del país y adaptar el ritmo de aprendizaje a las responsabilidades personales o laborales.

Cómo inscribirse en SocialTech y acceder a los cursos gratuitos

El proceso de inscripción es sencillo y no tiene ningún costo. Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial de SocialTech, donde encontrarán toda la información sobre los cursos disponibles, la metodología de estudio y los requisitos para la certificación.

Una vez inscritos, los participantes acceden a una plataforma educativa que les permite avanzar de forma autónoma, asistir a sesiones sincrónicas y recibir acompañamiento académico.

RELACIONADO Cómo aplicar a Salvavidas al Empleo antes de que se agoten los cupos en Bogotá

El objetivo es garantizar que el conocimiento adquirido tenga un impacto directo en la empleabilidad y en la creación de oportunidades económicas sostenibles.

Con estos resultados, el Ministerio TIC y la Universidad Distrital Franciso José de Caldas reafirman su compromiso con una transformación digital incluyente, centrada en el talento humano y en la preparación de los colombianos para los desafíos de la economía digital actual y futura.

En un contexto donde las habilidades digitales marcan la diferencia, SocialTech se posiciona como una puerta de entrada real y gratuita al mundo laboral.