Nuevo repunte contundente en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de marzo de 2026: así se cotizó
Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 17 de marzo de 2026.
Noticias RCN
02:27 p. m.
El dólar en Colombia abrió este martes 17 de marzo de 2026 en 3.683,00 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.691,90 pesos.
Además, la divisa estadounidense continuó en constantemente movimiento a lo largo del día y nuevamente, como el lunes 16 de marzo, cerró con tendencia al alza.
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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 17 de marzo de 2026
El Banco de la República de Colombia indicó que el dólar cerró exactamente en 3.693,320 pesos en la tarde de este 17 de marzo de 2026.
Eso significa que, haciendo el balance con la tasa de apertura, hubo un alza de 10,32 pesos.
Además, la Tasa Promedio del Mercado, de acuerdo con la entidad bancaria, se situó en 3.690,022 pesos.
Es así como, en medio de esa coyuntura, se han fijado las siguientes tarifas en las casas de cambio para compra y venta de dólares.
- Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
- Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
- Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
- Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado
En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado, en la mayoría de ocasiones, ha estado por debajo de los 3.700 pesos.
Los cambios que se han presentado son:
- Viernes 13 de marzo de 2026: 3.700,46 pesos.
- Sábado 14 de marzo de 2026: 3.685,53 pesos.
- Domingo 15 de marzo de 2026: 3.685,53 pesos.
- Lunes 16 de marzo de 2026: 3.685,53 pesos.
- Martes 17 de marzo de 2026: 3.691,90 pesos.