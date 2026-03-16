Inesperado cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de marzo de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este lunes 16 de marzo de 2026 en 3.670 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado estuvo en 3.685,53 pesos, disminuyendo exactamente 110.02 pesos respecto al lunes de la semana anterior (9 de marzo de 2026).

Sin embargo, a lo largo de la jornada hubo cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, el dólar en Colombia cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de marzo de 2026

El dólar en Colombia, según el Banco de la República, cerró este 16 de marzo en 3.699,950 pesos.

Eso significa que, en comparación con el precio de apertura, tuvo un incremento de 29,95 pesos.

Asimismo, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.691,946 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Teniendo en cuenta las tasas de apertura y cierre, se han estipulado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

Bogotá: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

En consecuencia, el precio promedio para compra de dólares está siendo de 3.640 pesos, mientras que para la venta se ha situado en 3.760 pesos.

Además, las últimas Tasas Representativas del Mercado han sido las siguientes: