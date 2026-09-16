Se detectó nueva variación en el precio del dólar en el cierre de hoy 16 de septiembre de 2026: así se cotizó

El dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, abrió este 16 de septiembre de 2026 en 3.110,00 pesos.

Sin embargo, con el paso de las horas fue repuntando paulatinamente y, sobre la 1:00 de la tarde, cerró al alza.

¿De cuánto fue su incremento en esta ocasión? Entérese aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 16 de septiembre de 2026

Los analistas del Banco de la República determinaron que el dólar cerró este 16 de septiembre de 2026 exactamente en 3.123,330 pesos.

Por lo tanto, haciendo el comparativo con la tarifa de apertura, hubo un ascenso de 13,33 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.128,407 pesos y la Tasa Representativa del Mercado en 3.100,45 pesos.

¿Qué han planteado los expertos tras las últimas dinámicas que ha tenido el dólar?

"El dólar global opera en un punto de máxima tensión. Con el FOMC a horas de decidir y el petróleo sobre los USD 100 reactualizando las expectativas inflacionarias, el mercado enfrenta la semana con una combinación de incertidumbre monetaria y geopolítica que raramente se presenta simultáneamente", afirma Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario adverso para las monedas emergentes, el USDCLP podría escalar hacia la zona de $960–$975, con el tipo de cambio operando a fin de año más cercano a los $1.000 que a los $900. Además, el USDCOP podría revertir hacia los 3.150–3.200 pesos", concluyó.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia?

Luego del monitoreo en las casas de cambio, en promedio, se han detectado las siguientes tarifas en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín: