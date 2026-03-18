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Cambio importante e inesperado en el precio del dólar en el cierre de hoy 18 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 18 de marzo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
02:27 p. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 18 de marzo de 2026 en 3.710,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.689,97 pesos, lo que indica que bajó 1.93 pesos respecto a la del día anterior (17 de marzo).

Precio del dólar en Colombia hoy 18 de marzo de 2026: así abrió la TRM este miércoles
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De igual manera, la divisa estadounidense siguió presentando múltiples cambios a lo largo del día y, finalmente, a la 1:00 de la tarde de este miércoles, cerró con un precio inferior al de apertura.

¿De cuánto fue el descenso? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de marzo de 2026

El Banco de la República, en su gráfica en la que monitorea el comportamiento del dólar en tiempo real, estipuló que el precio de cierre fue de 3.691,500 pesos.

Por lo tanto, tomando como referencia la tasa de apertura, la disminución fue de exactamente 18,5 pesos.

Asimismo, en medio de esta coyuntura, el Banco de la República de Colombia explicó que la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.704,229 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta

En la tarde de este 18 de marzo de 2026, se han encontrado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
Nuevo repunte contundente en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de marzo de 2026: así se cotizó
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Además, la Tasa Representativa del Mercado ha variado así durante esta semana:

  • Lunes 16 de marzo de 2026: 3.685,53 pesos.
  • Martes 17 de marzo de 2026: 3.691,90 pesos.
  • Miércoles 18 de marzo de 2026: 3.689,97 pesos.
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