Movimiento inesperado del dólar en Colombia: ojo al precio de hoy 19 de enero

El precio del dólar en Colombia hoy, lunes 19 de enero de 2026, se mantiene como uno de los temas que más interés genera entre ciudadanos, empresarios y analistas, luego de haber tocado mínimos del 2021.

Y es que según el más reciente informe del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este lunes se ubicó en 3.700 pesos, lo que representa un ligero aumento frente al cierre de la semana anterior, cuando el dólar terminó en 3.687 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 19 de enero de 2026

De acuerdo con los datos oficiales, el precio del dólar en Colombia para este lunes fue de $3.700,05, manteniéndose prácticamente inalterado frente a la jornada anterior.

Este comportamiento muestra una relativa estabilidad de la divisa en el corto plazo, luego de varios días marcados por leves ajustes.

Al comparar con otros periodos, las cifras reflejan una tendencia a la baja. Frente al mismo día de la semana anterior, el dólar disminuyó un 0,46 %, equivalente a 17,04 pesos menos. En comparación con el mismo día del mes anterior, la divisa se redujo un 4,51 %, lo que representa 174,66 pesos.

Estos datos confirman que, pese a repuntes puntuales, el dólar ha venido cediendo terreno frente al peso colombiano en el último mes.

¿Cómo se ha movido el dólar en lo que va del año?

Uno de los indicadores que más llama la atención es el comportamiento del dólar desde el inicio de 2026. Frente al arranque del año, la divisa estadounidense ha bajado un 1,52 %, es decir, 57,03 pesos menos.

El contraste es aún mayor si se compara con el mismo día del año anterior. Según el Banco de la República, la TRM de hoy es 14,83 % más baja, lo que equivale a una reducción de 644,22 pesos frente a enero de 2025.

Este panorama sugiere un escenario de mayor fortaleza del peso colombiano, influenciado por factores como la entrada de dólares al mercado, la percepción de riesgo y las decisiones de política económica.

Aun así, expertos recomiendan seguir atentos a la evolución del mercado, ya que el dólar continúa siendo sensible a cambios externos y a noticias económicas tanto locales como internacionales.