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Movimiento repentino en el precio del dólar en el cierre de hoy 20 de marzo de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 20 de marzo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
02:28 p. m.
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En la mañana de este 20 de marzo de 2026, el dólar en Colombia reportó un precio de apertura de 3.680,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un precio de 3.692,48 pesos y bajó 11,69 pesos a diferencia de la del día anterior (19 de marzo de 2026).

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Sin embargo, el dólar tuvo cambios importantes en el cierre de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, subió nuevamente.

¿De cuánto fue su incremento? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de marzo de 2026

De acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, el dólar cerró este 20 de marzo de 2026 en 3.720,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un incremento de 40 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado ha sido de 3.704,866 pesos y las casas de cambio están manejando las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado

Durante la mayoría de días de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó por debajo de los 3.700 pesos.

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Los cambios exactos han sido los siguientes:

  • Lunes 16 de marzo de 2026: 3.685,53 pesos.
  • Martes 17 de marzo de 2026: 3.691,90 pesos.
  • Miércoles 18 de marzo de 2026: 3.689,97 pesos.
  • Jueves 19 de marzo de 2026: 3.704,17 pesos.
  • Viernes 20 de marzo de 2026: 3.692,48 pesos.
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