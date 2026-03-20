Movimiento repentino en el precio del dólar en el cierre de hoy 20 de marzo de 2026: así se cotizó

En la mañana de este 20 de marzo de 2026, el dólar en Colombia reportó un precio de apertura de 3.680,00 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un precio de 3.692,48 pesos y bajó 11,69 pesos a diferencia de la del día anterior (19 de marzo de 2026).

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Sin embargo, el dólar tuvo cambios importantes en el cierre de la jornada y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, subió nuevamente.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de marzo de 2026

De acuerdo con el monitoreo del Banco de la República, el dólar cerró este 20 de marzo de 2026 en 3.720,000 pesos.

Es decir que, haciendo el balance con el precio de apertura, hubo un incremento de 40 pesos.

Además, la Tasa Promedio del Mercado ha sido de 3.704,866 pesos y las casas de cambio están manejando las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.660 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado

Durante la mayoría de días de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó por debajo de los 3.700 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: