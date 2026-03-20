Dólar en Colombia abre a la baja este 20 de marzo y el precio se acerca a niveles clave

El precio del dólar en Colombia sigue mostrando movimientos a la baja y este viernes 20 de marzo de 2026 no fue la excepción.

De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la divisa estadounidense se ubicó en $3.692,48, lo que representa una caída frente a jornadas anteriores y mantiene la tendencia descendente que se ha visto en las últimas semanas.

Desde la apertura, el dólar ya reflejaba ese comportamiento. La jornada comenzó sobre los $3.680, es decir, por debajo de la TRM, marcando un descenso de $12,48. Incluso, en los primeros minutos del mercado, hacia las 8:05 a. m., registró un precio mínimo y máximo de $3.680, lo que evidencia una sesión con poca volatilidad en su inicio.

Precio del dólar en Colombia HOY, 20 de marzo de 2026

La cotización oficial (TRM) del dólar para este viernes fue de $3.692,48, lo que significó una caída de $11,69 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,32 %. Este comportamiento confirma una leve tendencia a la baja en el corto plazo.

En comparación con la semana pasada, la divisa también mostró una disminución del 0,22 %, mientras que frente al mes anterior el ajuste fue más moderado, con una reducción del 0,09 %. Estos movimientos reflejan cierta estabilidad en el mercado cambiario colombiano.

Dólar en Colombia: así se ha movido en 2026

Si se amplía el panorama, la caída del dólar es más evidente. Desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha bajado un 1,72 %, lo que equivale a una reducción de $64,6. Sin embargo, el dato más llamativo se da en la comparación anual.

Frente al mismo día de 2025, el dólar ha caído un 10,88 %, es decir, cerca de $450,66 menos, lo que marca un cambio significativo en la dinámica del mercado cambiario del país.

Este comportamiento puede tener efectos directos en la economía, especialmente en sectores como importaciones, viajes y precios de productos. Aunque el dólar sigue por debajo de los $3.700, el mercado estará atento a nuevos movimientos en los próximos días.