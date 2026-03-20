CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia abre a la baja este 20 de marzo y el precio se acerca a niveles clave

El dólar en Colombia bajó este 20 de marzo y se acerca a los $3.600. Conozca la TRM, su comportamiento reciente y qué puede pasar con la divisa.

Dólar en Colombia abre a la baja este 20 de marzo y el precio se acerca a niveles clave
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
08:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia sigue mostrando movimientos a la baja y este viernes 20 de marzo de 2026 no fue la excepción.

Dólar en Colombia da giro inesperado HOY 19 de marzo: así terminó la jornada
RELACIONADO

Dólar en Colombia da giro inesperado HOY 19 de marzo: así terminó la jornada

De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la divisa estadounidense se ubicó en $3.692,48, lo que representa una caída frente a jornadas anteriores y mantiene la tendencia descendente que se ha visto en las últimas semanas.

Desde la apertura, el dólar ya reflejaba ese comportamiento. La jornada comenzó sobre los $3.680, es decir, por debajo de la TRM, marcando un descenso de $12,48. Incluso, en los primeros minutos del mercado, hacia las 8:05 a. m., registró un precio mínimo y máximo de $3.680, lo que evidencia una sesión con poca volatilidad en su inicio.

Precio del dólar en Colombia HOY, 20 de marzo de 2026

La cotización oficial (TRM) del dólar para este viernes fue de $3.692,48, lo que significó una caída de $11,69 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,32 %. Este comportamiento confirma una leve tendencia a la baja en el corto plazo.

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos
RELACIONADO

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 19 de marzo de 2026: tocó máximos

En comparación con la semana pasada, la divisa también mostró una disminución del 0,22 %, mientras que frente al mes anterior el ajuste fue más moderado, con una reducción del 0,09 %. Estos movimientos reflejan cierta estabilidad en el mercado cambiario colombiano.

Dólar en Colombia: así se ha movido en 2026

Si se amplía el panorama, la caída del dólar es más evidente. Desde el inicio de 2026, la moneda estadounidense ha bajado un 1,72 %, lo que equivale a una reducción de $64,6. Sin embargo, el dato más llamativo se da en la comparación anual.

Frente al mismo día de 2025, el dólar ha caído un 10,88 %, es decir, cerca de $450,66 menos, lo que marca un cambio significativo en la dinámica del mercado cambiario del país.

Nueva tarjeta llegará para colombianos: devolverá 4×1.000 en dólares
RELACIONADO

Nueva tarjeta llegará para colombianos: devolverá 4×1.000 en dólares

Este comportamiento puede tener efectos directos en la economía, especialmente en sectores como importaciones, viajes y precios de productos. Aunque el dólar sigue por debajo de los $3.700, el mercado estará atento a nuevos movimientos en los próximos días.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Gobierno reglamenta programa que permitirá a hogares generar su propia energía con paneles solares

Alcaldía de Bogotá

Nueva medida en Bogotá: ciudadanos podrán grabar y denunciar para multar conductores infractores

Secretaría de Hacienda

Vence pago del ICA en Bogotá: qué es, quiénes deben pagarlo y cuánto cuesta

Otras Noticias

Fiscalía General de la Nación

Caso de corrupción en Bosconia: funcionarios habrían pedido dinero para devolver motores

El propietario de la carga denunció que los procesados le solicitaron inicialmente 300 millones de pesos para devolver los motores.

Conmebol

Conmebol confirma aumento récord en premios de Sudamericana y Libertadores

Conmebol confirmó un aumento histórico en los premios de la Sudamericana y Libertadores 2026. Conozca cuánto ganarán los clubes y las nuevas cifras récord.

Venezuela

Nuevo remezón sacude la cúpula de seguridad en Venezuela, tras sacar a Padrino López

Redes sociales

Acusan de robo a reconocida influencer en fiesta de la hija de Andrea Valdiri: esto se sabe

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?