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Dólar en Colombia da giro inesperado HOY 19 de marzo: así terminó la jornada

El dólar en Colombia cerró hoy 19 de marzo con movimientos inesperados frente a la TRM. Conozca el precio final, máximos, mínimos y cómo se comportó el mercado.

Dólar en Colombia da giro inesperado HOY 19 de marzo: así terminó la jornada
Foto: Pixabay

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
02:30 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a moverse este jueves 19 de marzo de 2026, dejando cifras clave para quienes siguen de cerca el comportamiento de la divisa.

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La jornada estuvo marcada por variaciones moderadas, con un cierre que llamó la atención por ubicarse por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), reflejando un leve ajuste en la cotización.

Así cerró el dólar en Colombia hoy 19 de marzo

Durante la jornada, el dólar cerró en $3.692,51, una cifra que, aunque representa una caída frente a la TRM del día, mostró movimientos importantes en el mercado cambiario. La Tasa Representativa del Mercado se ubicó en $3.704,17, lo que indica que la divisa terminó $11,9 por debajo de ese valor oficial.

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En el transcurso del día, la moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.675 y un máximo de $3.717,80, en medio de 1.799 transacciones que movilizaron cerca de US$1.212 millones. Como es habitual, el mercado cerró hacia la 1:00 p.m., momento en el que se consolidó el valor definitivo de la jornada.

Este comportamiento evidencia una leve presión a la baja en el cierre, aunque dentro de un rango relativamente estable frente a días anteriores.

Comportamiento de la TRM y variaciones recientes

En cuanto a la TRM, para este jueves 19 de marzo de 2026 se certificó en $3.704,17, lo que representó un aumento de $14,2 frente al día anterior, equivalente a un incremento del 0,38%. Con este resultado, el dólar alcanzó su nivel más alto en más de una semana, específicamente desde el 11 de marzo.

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Al analizar el comportamiento en distintos periodos, se evidencian varias tendencias. Frente a la semana anterior, la TRM subió un 0,44%, mientras que en comparación con el mes pasado aumentó un 0,95%. Sin embargo, al mirar el inicio del año, la moneda ha bajado un 1,41%, y frente al mismo día de 2025 registra una caída significativa del 10,22%.

Estas cifras muestran un dólar que, aunque presenta leves repuntes recientes, mantiene una tendencia más baja en el largo plazo, algo que sigue siendo clave para la economía colombiana y para quienes realizan transacciones en moneda extranjera.

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