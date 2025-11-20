¡Giro sorpresivo del precio del dólar en el cierre de hoy 20 de noviembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.716,73 pesos durante este 20 de noviembre de 2025.

Es así como el registro histórico indicó que la divisa estadounidense alcanzó su nivel más bajo en los últimos tres años.

Sin embargo, a lo largo de esta nueva jornada, el dólar en Colombia siguió teniendo múltiples cambios y volvió a subir en el cierre de este jueves.

¿De cuánto fue el incremento en el precio del dólar en Colombia el cierre de este 20 de noviembre de 2025? Entérese aquí en Noticias RCN de los detalles completos.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de noviembre de 2025

El precio del dólar en Colombia, según el monitoreo del Banco de la República de Colombia, cerró con un precio exacto de 3.763,440 pesos.

En consecuencia, respecto a la Tasa Representativa del Mercado, subió 46,71 pesos. Además, la Tasa Promedio se ubicó en 3.741,466 pesos.

Mientras tanto, la entidad bancaria también indicó que se movieron 1.596,762 millones de dólares.

En medio de ese panorama, las casas de cambio, en promedio, están comprando los dólares en 3.720 pesos y los están vendiendo en 3.850 pesos.

No obstante, las tarifas que se han identificado en las principales ciudades son:

Bogotá: 3.740 pesos para compra y 3.880 pesos para venta.

Cali: 3.720 pesos para compra y 3.870 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.700 pesos para compra y 3.850 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las Tasas Representativas del Mercado a lo largo de la semana

En esta última semana, el dólar siempre ha abierto por debajo de los 3.800 pesos, pero por encima de los 3.700. Los cambios han sido los siguientes: