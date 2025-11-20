Precio del dólar en Colombia HOY 20 de noviembre: TRM tocó cifra no vista hace 3 años

El dólar en Colombia comenzó la jornada del 20 de noviembre con un comportamiento al alza, luego de varias semanas marcadas por una tendencia bajista.

La divisa abrió en $3.725, un incremento de $8,27 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.716,73. Aunque el incremento es moderado, marca un contraste con la fuerte caída acumulada durante el año.

La moneda estadounidense registró un precio mínimo de $3.725 y un máximo de $3.730 durante las primeras operaciones del día.

Un dólar que viene de tocar mínimos no vistos desde 2022

De acuerdo con los registros oficiales, en cuanto a la TRM de este jueves alcanzó su punto más bajo en más de tres años, desde el 5 de abril de 2022.

Con un valor de $3.716,73, la divisa completó una marcada caída que se explica por factores como el ingreso de capital extranjero, el buen comportamiento del petróleo y la estabilidad reciente de los mercados emergentes.

Frente al día anterior, el dólar bajó $20,82, lo que equivale a un retroceso del 0,56 %. En comparación con el mismo día de la semana pasada, se redujo un 0,08 %; frente al mes anterior cae un 2,4 %; y si se compara con el inicio del año, la divisa acumula una fuerte disminución del 15,7 %.

En términos anuales, bajó 15,55 %, una cifra que refleja la tendencia descendente del 2025.

¿Qué se espera para el cierre de la semana?

Aunque el dólar abrió ligeramente al alza este jueves, los analistas coinciden en que el comportamiento de la divisa sigue determinado por la expectativa de tasas en Estados Unidos, la volatilidad internacional y los movimientos del petróleo—un referente clave para la economía colombiana.

Si la presión bajista continúa, la moneda podría oscilar entre $3.700 y $3.740 en las próximas jornadas. No obstante, cualquier cambio en las señales de la Reserva Federal o en los mercados globales podría modificar el rumbo en cuestión de horas.