CANAL RCN
Economía

Notable caída en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 22 de enero de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 22 de enero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 22 de 2026
02:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.669,15 pesos, lo que significa que, respecto al día anterior (21 de enero de 2026), bajó exactamente 13.82 pesos.

Además, a lo largo de esta nueva jornada, la divisa estadounidense siguió en picada y estuvo al borde de bajar la barrera de los 3.600 pesos.

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves
RELACIONADO

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves

¿Qué tanto bajó el dólar en el cierre de este 22 de enero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 22 de enero de 2026

El precio del dólar, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, cerró en 3.602,00 pesos en la tarde de este 22 de enero de 2026.

Además, según la entidad bancaria, la Tasa Promedio del Mercado se ubicó exactamente en 3.630,895 pesos.

Teniendo en cuenta estos datos, las casas de cambio de las principales ciudades del país han estipulado las siguientes tarifas para compra y venta de dólares:

  • Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: ¿cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana?

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado del dólar ha oscilado entre los 3.600 y los 3.700 pesos.

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero
RELACIONADO

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero

Las variaciones exactas han sido las siguientes:

  • Lunes 19 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Martes 20 de enero de 2026: 3.700,05 pesos.
  • Miércoles 21 de enero de 2026: 3.682,97 pesos.
  • Jueves 22 de enero de 2026: 3.669,15 pesos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 22 de enero

Automovilismo

Bancolombia ofrece carros usados en 2026 con precios desde $12 millones: vea el catálogo

Educación

Los colegios en Colombia que alcanzan la calificación AAA+: los de más alto nivel

Otras Noticias

Medellín

SIC advierte consecuencias legales ante la cancelación de alojamientos en Medellín por concierto de Bad Bunny

La entidad advirtió infracciones a los prestadores de alojamiento turístico que irrespeten los términos ofrecidos y pactados con los consumidores.

Yeison Jiménez

Tatuajes de Yeison Jiménez conmueves las redes sociales: así rinden homenaje sus seguidores

Seguidores de Yeison Jiménez se tatúan para mantener vivo su recuerdo: estos son los más virales.

Cuidado personal

¿Es normal sentir sueño después de comer? Lo que dice la biología

Ucrania

Zelenski anuncia acuerdo con Trump sobre garantías de seguridad para Ucrania

Independiente Santa Fe

El premio económico que recibirá Santa Fe tras vencer a Junior en la Superliga