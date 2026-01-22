Notable caída en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 22 de enero de 2026

El precio del dólar en Colombia tuvo una Tasa Representativa del Mercado de 3.669,15 pesos, lo que significa que, respecto al día anterior (21 de enero de 2026), bajó exactamente 13.82 pesos.

Además, a lo largo de esta nueva jornada, la divisa estadounidense siguió en picada y estuvo al borde de bajar la barrera de los 3.600 pesos.

¿Qué tanto bajó el dólar en el cierre de este 22 de enero de 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 22 de enero de 2026

El precio del dólar, de acuerdo con el análisis del Banco de la República, cerró en 3.602,00 pesos en la tarde de este 22 de enero de 2026.

Además, según la entidad bancaria, la Tasa Promedio del Mercado se ubicó exactamente en 3.630,895 pesos.

Teniendo en cuenta estos datos, las casas de cambio de las principales ciudades del país han estipulado las siguientes tarifas para compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.780 pesos para que los vendan.

Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia: ¿cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado durante esta semana?

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado del dólar ha oscilado entre los 3.600 y los 3.700 pesos.

Las variaciones exactas han sido las siguientes: