CANAL RCN
Economía

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves

El dólar amaneció a la baja en Colombia este 22 de enero tras señales desde Estados Unidos. Conozca el precio, la TRM y las claves del mercado.

El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 22 de 2026
08:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 22 de enero con tendencia a la baja, en un contexto internacional marcado por la atención que generaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en el World Economic Forum.

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares
RELACIONADO

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares

 

Y es que en conferencia, Trump descartó el uso de la fuerza frente a sus intenciones de adquirir Groenlandia, mensaje que fue interpretado como una señal de estabilidad geopolítica.

Así abrió el dólar este jueves 22 de enero de 2026

La divisa estadounidense inició operaciones en $3.667, lo que representó una baja de $2,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.669,15.

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero
RELACIONADO

Dólar volvió tener descenso en su precio en Colombia: así cerró su valor este miércoles 21 de enero

Este comportamiento refleja una jornada de relativa calma, con un mercado atento a los movimientos externos y a las señales políticas provenientes de Estados Unidos, que siguen influyendo de forma directa en el comportamiento del dólar en Colombia.

TRM de hoy y variación frente a otros periodos

Por su parte, la TRM de este jueves 22 de enero de 2026 se ubicó en $3.669,15. Frente al día anterior, la divisa bajó $13,82, equivalente a un descenso del 0,38 %. En comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar subió 0,38 % ($13,99).

¡Sorprendente cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 20 de enero de 2026!
RELACIONADO

¡Sorprendente cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 20 de enero de 2026!

Si se mira el comportamiento mensual, la tasa se redujo 3,9 % ($148,78), mientras que frente al inicio del año presenta una caída de 2,34 % ($87,93). En términos anuales, el retroceso es más marcado: el dólar bajó 14,81 %, es decir, $637,92 menos que en la misma fecha del año anterior.

¡Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026! Así se cotizó
RELACIONADO

¡Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026! Así se cotizó

Estos movimientos confirman que el mercado cambiario sigue reaccionando a factores externos y a la percepción de riesgo global, elementos clave para entender el precio del dólar en Colombia hoy.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia y Nequi preparan importante servicio para 2026: así podrán comprar y vender dólares

Ecuador

Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal OFICIAL hoy 21 de enero de 2026

Otras Noticias

Yeison Jiménez

“No me interesa”: Luisa W revela por qué no se mostró junto a Pipe Bueno en los homenajes a Yeison Jiménez

La creadora de contenido rompió el silencio ante la lluvia de críticas que se generaron en los días más recientes.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Diosdado Cabello negó haber tenido contactos con EE.UU. antes de la captura de Maduro: ¿Qué dijo?

Independiente Santa Fe

¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo

Ecuador

Gobierno Nacional anunció impuestos del 30% a Ecuador en respuesta a los aranceles impuestos por Daniel Noboa

Tecnología

Revelan las clínicas que más crecieron gracias a la tecnología en 2025: este es el listado