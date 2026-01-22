El dólar vuelve a bajar en Colombia este 22 de enero: así abrió la divisa este jueves

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves 22 de enero con tendencia a la baja, en un contexto internacional marcado por la atención que generaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su intervención en el World Economic Forum.

Y es que en conferencia, Trump descartó el uso de la fuerza frente a sus intenciones de adquirir Groenlandia, mensaje que fue interpretado como una señal de estabilidad geopolítica.

Así abrió el dólar este jueves 22 de enero de 2026

La divisa estadounidense inició operaciones en $3.667, lo que representó una baja de $2,15 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.669,15.

Este comportamiento refleja una jornada de relativa calma, con un mercado atento a los movimientos externos y a las señales políticas provenientes de Estados Unidos, que siguen influyendo de forma directa en el comportamiento del dólar en Colombia.

TRM de hoy y variación frente a otros periodos

Por su parte, la TRM de este jueves 22 de enero de 2026 se ubicó en $3.669,15. Frente al día anterior, la divisa bajó $13,82, equivalente a un descenso del 0,38 %. En comparación con el mismo día de la semana pasada, el dólar subió 0,38 % ($13,99).

Si se mira el comportamiento mensual, la tasa se redujo 3,9 % ($148,78), mientras que frente al inicio del año presenta una caída de 2,34 % ($87,93). En términos anuales, el retroceso es más marcado: el dólar bajó 14,81 %, es decir, $637,92 menos que en la misma fecha del año anterior.

Estos movimientos confirman que el mercado cambiario sigue reaccionando a factores externos y a la percepción de riesgo global, elementos clave para entender el precio del dólar en Colombia hoy.